Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 26 मई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में NHPC, Infosys, Coal India, BPCL, NALCO, Bata India, PFC, Birla Soft, MOIL, Hindalco, Motherson Sumi, Muthoot Finance, Zee Entertainment, Oberoi Realty, Aban Offshore, Astra Zeneca, Berger Paints, Colgate, Cummins India, GSFC, Jet Airways, Kirloskar, NMDC, Page Industries, Quess Corp, Shalimar Paints, Sudarshan Chemicals जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नतीजे जारी करेंगी. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Hindalco, Motherson Sumi आज यानी 26 जनवरी को Hindalco और Motherson Sumi के मार्च तिमाही के लिए नतीजे जारी होंगे. इनके अलावा Muthoot Finance, Zee Entertainment, Oberoi Realty, Aarti Surfactants, Aban Offshore, Astra Zeneca, Berger Paints, Colgate Palmolive India, Cummins India, GSFC, Jet Airways, Kirloskar, NMDC, Page Industries, Quess Corp, Shalimar Paints और Sudarshan Chemicals के नतीजे भी आज आएंगे. Infosys Infosys ने नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशन बनाने के लिए पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के साथ सहयोग किया है. कंपनियां मर्सिडीज-बेंज जैसे अपने विश्वव्यापी ग्राहकों के लिए इन सुरक्षा समाधानों को बढ़ाएंगी. Coal India Coal India का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 46.3 फीसदी बढ़कर 6,715 करोड़ रुपये रहा है. रेवेन्यू 22.5 फीसदी बढ़कर 32,707 करोड़ रहा. कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है. BPCL BPCL का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 82 फीसदी घटकर 2,130.53 करोड़ रहा है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 11,940.13 करोड़ रहा था. NALCO NALCO का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 9.5 फीसदी बढ़कर 1025.46 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 935.74 करोड़ मुनाफा कमाया था. NHPC NHPC का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 6.8 फीसदी बढ़कर 515 करोड़ रुपये रहा है. कंसो रेवेन्यू 4 फीसदी बढ़कर 1674 करोड़ हो गया. कंपनी ने 0.5 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने का एलान किया है. Bata India जूते बनाने वाली कंपनी Bata India का मार्च तिमाही में सालाना आधार पर मुनाफा करीब दोगुना बढ़कर 62.96 करोड़ रुपये रहा है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 29.47 करोड़ रुपये रहा था. PFC Power Finance Corporation का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 4295.90 करोड़ रहा है. हायर रेवेन्यू के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 3906.05 करोड़ का मुनाफा कमाया था.

