इंफोसिस के को-फाउंडर शिबूलाल को गिफ्ट में मिले 4 लाख शेयर, देने वाले के नाम का खुलासा नहीं

इंफोसिस (Infosys) के को-फाउंडर एसडी शिबूलाल को गिफ्ट में चार लाख से अधिक शेयर मिले हैं. इस गिफ्ट के मिलने के बाद कंपनी में उनके शेयरों की कुल संख्या 21.6 लाख हो जाएगी. यह जानकारी रेगुलेटरी फाइलिंग से मिली है. इंफोसिस ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि शिबूलाल को गिफ्ट के तौर पर 12 नवंबर को 4,01,000 शेयर दिए गए. हालांकि फाइलिंग में यह नहीं बताया गया है कि किसने ये शेयर गिफ्ट किए हैं

एक और रेगुलेटरी फाइलिंग में यह खुलासा हुआ है कि शिबूलाल की पत्नी कुमारी ने 4.01 लाख शेयर गिफ्ट किए हैं लेकिन उसमें भी शेयर पाने वाले के नाम का खुलासा नहीं किा गया है. फाइलिंग के मुताबिक कुमारी की शेयरहोल्डिंग अब इंफोसिस में अब 0.21 फीसदी घट गई है और शिबूलाल की 0.05 फीसदी बढ़ गई है. अब कुमारी के पास 88,96,930 और शिबूलाल के पास 21,66,768 शेयर्स हैं. इस समय बीएसई पर 1,123.90 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इंफोसिस के शेयर बीएसई पर ट्रेड हो रहे हैं. जुलाई में शिबूलाल के पारिवारिक सदस्यों ने 85 लाख शेयरों की बिक्री की थी जिनका मूल्य करीब 770 करोड़ था. इनका इस्तेमाल परोपकार और निवेश गतिविधियों के लिए किया गया.

एसडी शिबूलाल ने एनआर नारायणमूर्ति और पांच अन्य लोगों ने मिलकर 1981 में इंफोसिस की स्थापना की थी. शिबूलाल ने 2011-2014 तक कंपनी में चीफ एग्जेक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया. उसके पहले 2007-2011 तक उन्होंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर कंपनी में काम किया. वर्तमान में वह एक्जिलॉर वेंचर्स के जरिए वह तकनीकी स्टार्टअप में निवेश करते हैं. इस वेंचर्स को उन्होंने इंफोसिस के सहसंस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन के साथ मिलकर शुरू किया है.

