Infosys के 85 लाख शेयर बिके, को-फाउंडर के परिवार ने बेची कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी

इंफोसिस (Infosys) के को-फाउंडर एसडी शिबूलाल के परिवार के सदस्यों ने 22- 24 जुलाई के बीच कंपनी के 85 लाख शेयर बाजार में बेच दिए. एक नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी गई है. BSI को दी गई सूचना के मुताबिक, शिबुलाल के बेटे श्रेयस ने 22, 23 और 24 जुलाई 2020 को स्टॉक एक्सचेंज के मंच से इंफोसिस लिमिटेड के 40 लाख शेयर बेचे, जो इंफोसिस की 0.09 फीसदी हिस्सेदारी बनती है.

सूचना के मुताबिक श्रेयस की पहले इंफोसिस में 0.66 फीसदी हिस्सेदारी थी और हालिया बिक्री के बाद उनकी अंशधारिता घटकर 0.56 फीसदी रह गई है. इस प्रमुख आईटी कंपनी द्वारा दी गई अतिरिक्त सूचना में बताया गया है कि इंफोसिस के सह-संस्थापक के दामाद गौरव मनचंदा ने 18 लाख शेयर (0.04 फीसदी हिस्सा) बेचे, जबकि पोते मिलन शिबूलाल मनचंदा ने उसी दिन अपने 15 लाख शेयर (0.03 फीसदी हिस्सा) बेचे.

गौरव की हिस्सेदारी अब घटकर 0.32 फीसदी रह गई है, जबकि मिलन की हिस्सेदारी अब घटकर 0.33 फीसदी रह गई है. एसडी शिबूलाल की पत्नी, कुमारी, ने इंफोसिस के 12 लाख शेयर (0.03 फीसदी) बेचे और उनकी शेयरधारिता अब घटकर 0.22 फीसदी रह गई है.

एनआर नारायण मूर्ति (NR Narayana Murthy) और पांच अन्य लोगों के साथ एसडी शिबूलाल ने 1981 में इंफोसिस (Infosys) की स्थापना की थी. 2011-2014 तक शिबूलाल ने इंफोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया. सीईओ और प्रबंध निदेशक बनने से पहले, उन्होंने 2007-2011 तक कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में कार्य किया. वर्तमान में, वह एक्सिलर वेंचर्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश करते हैं जिसकी उन्होंने, इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन के साथ मिलकर सह-स्थापना की है.

