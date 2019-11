नंदन नीलेकणी- भगवान भी नहीं बदल सकते इंफोसिस के नंबर, कुछ लोग करना चाहते हैं बदनाम

आईटी कंपनी इंफोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने व्हिसलब्लोअर मामले में अपनी चुप्पी खोली है. उन्होंने कहा कि कंपनी की छवि बिगाड़ने के लिए गुमनाम लोगों ने आरोप लगाया है. भगवान भी चाहकर इंफोसिस के नंबर नहीं बदल सकते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ गुमनाम लोगों ने कंपनी के संस्थापक और पूर्व सहयोगियों के खिलाफ गलत आरोप लगाए हैं. ये आरोप कंपनी की छवि खराब करने के लिए की गई थी. उन्होंने एक कांफ्रेंस काल में एनालिस्ट्स को एड्रेस करते हुए ये बात कही. इसके बाद कंपनी के शेयर में 2.5 फीसदी की तेजी देखने को मिली.

बता दें कि एक व्हिसलब्लोअर ने इंफोसिस के सीईओ सलिल पारेख और सीएफओ निलंजन रॉय पर गंभीर आरोप लगते हुए दावा किया था कि कंपनी ने अपना मुनाफा और आमदनी बढ़ाने के लिए अनैतिक कदम उठाए हैं. नीलेकणी ने कहा कि मैंने अपने को फाउंडर्स के साथ पूरी जिंदगी कंपनी को दिया है, उन्होंने मिलकर यह संस्थान बनाया है.

नंदन नीलेकणी ने कहा कि कंपनी को 30 सितंबर की शिकायत के बारे में पता चला और इसे 10 अक्टूबर को ऑडिट कमेटी के सामने रखा गया. उन्होंने कहा कि कंपनी हर जांच रिपोर्ट को बाहर करने के लिए बाध्य नहीं है और इसके पूरा होने पर जांच का पूरा सारांश सभी के सामने साझा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उन्हें व्हिसलब्लोअर के आरोपों पर अपमान महसूस हुआ, लेकिन वह जांच में पक्षपात नहीं करना चाहते. इस समय वह आरोप के मेरिट पर टिप्पड़ी नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर कंपनी शिकायत की पुष्टि करती है तो जरूरी उपाय किए जाएंगे.

बुधवार को कंपनी ने कहा कि इस लेवल पर मौजूदा हालात को देखें तो पहली नजर में कोई सबूत नहीं मिलता. गुमनाम लोगों ने कंपनी के खिलाफ जो शिकायत की है उसकी जांच चल रही है. कंपनी अभी इन शिकायतों की विश्वसनीयता तय नहीं कर पाई है. ऑडिट कंपनी ने एक एक्सटर्नल लॉ फर्म को हायर किया है जो गुमनाम लोगों के शिकायतों की जांच करेगी.

पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी ने अपना मुनाफा और आमदनी बढ़ाने के लिए अनैतिक कदम उठाए हैं. इस पूरे मामले को लेकर एक ग्रुप ने इंफोसिस के बोर्ड को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है. देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस को लेकर व्हीसल ब्लोअर्स ने 20 सितंबर को इस मामले से जुड़ी एक चिट्ठी इंफोसिस बोर्ड को लिखी थी. साथ ही उन्होंने अमेरिकी शेयर बाजार के रेग्युलेटर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को भी एक लेटर 27 सितंबर को दिया.

लेटर में बताया गया है कि इंफोसिस ने अपने मुनाफे और आमदनी को बढ़ाने के लिए अनैतिक कदम उठाया है. कंपनी के मौजूदा सीईओ सलिल पारेख और सीएफ नीलांजन रॉय भी इसमें शामिल है. सलिल पारेख बड़ी डील में मार्जिन्स को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए दबाव बनाते है. साथ ही, आमदनी और मुनाफे का गलत अनुमान बताने को कहते हैं. रिपोर्ट में बताया है कि व्हीसल ब्लोअर्स के आरोपों को लेकर कंपनी ने जांच शुरू कर दी है.

वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में आईटी कंपनी इंफोसिस का मुनाफा तिमाही आधार पर 5.8 फीसदी बढ़कर 4019 करोड़ रुपये रहा है. इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2020 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 9-10 फीसदी कर दिया है. इसके पहले यह 8.5-10 फीसदी रखा गया था. EBIT ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस रेंज 21-23 फीसदी बरकरार रखा है. इस दौरान कंपनी को 280 करोड़ डॉलर के नए आर्डर मिले. रुपये के टर्म में रेवेन्यू तिमाही आधार पर करीब 7 फीसदी बढ़कर 23255 करोड़ रुपये हो गया है.

