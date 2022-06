Infosys CEO Salary: इंफोसिस ने सलिल पारेख को दिया 43% का इंक्रीमेंट, सैलरी बढ़कर 71 करोड़ हुई

सलिल पारेख की सैलरी में एक साल में 43 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने उनकी सालाना सैलरी 49.68 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 71.02 करोड़ रुपये कर दी है.

IT कंपनी Infosys ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर सलिल पारेख को बड़ा इंक्रीमेंट दिया है. (File)

Salil Parekh Salary Hike: देश की दिग्गज IT कंपनी Infosys ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर (CEO) सलिल पारेख को बड़ा इंक्रीमेंट दिया है. उनकी सैलरी में एक साल में 43 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने उनकी सालाना सैलरी 49.68 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 71.02 करोड़ रुपये कर दी है. Infosys ने स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी है. कंपनी का कहना है कि सलिल पारेख की अगुवाई में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है. कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2018 में 70,522 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 1,21,641 करोड़ रुपए पहुंच गया. 5 साल बढ़ाया गया है कार्यकाल बता दें कि हाल ही में कंपनी ने उनके कार्यकाल को और 5 साल बढ़ाए जाने का एलान किया था. पारेख की दोबारा नियुक्ति 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2027 तक के लिए की गई है. कंपनी की गुरुवार को जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार, सलिल पारेख की लीडरशिप में कंपनी का कुल शेयरहोल्डर रिटर्न 314 फीसदी रहा है. यह प्रतिद्वंदी IT कंपनियों में सबसे ज्यादा है. उनकी लीडरशिप में प्रॉफिट ग्रोथ वित्त वर्ष 2018 में 16029 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 22110 करोड़ रुपये हो गया. Nifty के लिए 15000 का लेवल मजबूत बेस, अच्छे शेयर जोड़ने का है समय, बाजार में जल्द आएगी रिकवरी TCS प्रमुख को भी पीछे छोड़ा सलिल पारेख ने सैलरी हाइक में देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS के प्रमुख राजेश गोपीनाथन को भी पीछे छोड़ दिया है. हाल ही में कंपनी की सालाना रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, TCS के मुख्य कार्यकारी राजेश गोपीनाथन की सैलरी वित्त वर्ष 2022 में लगभग 26.6 फीसदी बढ़कर 25.77 करोड़ रुपये की गई. IT इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा अनुभव सलिल पारेख को IT इंडस्ट्री में 30 साल से ज्यादा अनुभव है. उन्होंने जनवरी 2018 में Infosys के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का पद संभाला था. इसके पहले वह 25 साल तक कैपजेमिनी में काम कर चुके थे.

