Stocks in Focus: Vodafone Idea-Infosys समेत इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस, निफ्टी के लिए ये पड़ाव है अहम

Nifty Outlook: भारतीय इक्विटी मार्केट में इस हफ्ते की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और पहले ही दिन निफ्टी 50 गिरावट के साथ बंद हुआ. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक सोमवार को निफ्टी 17550-17600 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल के समीप से फिसल गए और निगेटिव कैंडल पैटर्न बनाया. ऐसे में निफ्टी में उछाल से पहले आगे भी गिरावट के संकेत दिख रहे हैं. अगर मार्केट में आगे गिरावट होती है तो इसे खरीदारी के अवसर के रूप में देखना चाहिए. साप्ताहिक चार्ट के मुताबिक लांग टर्म का रूझान नकारात्मक बना हुआ है. अभी निफ्टी को 17200 के लेवल पर सपोर्ट मिला हुआ और निफ्टी इससे ऊपर जाता है तो इसे 17600 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है. आज कारोबार के दौरान इंफोसिस, आनंद राठी वेल्थ, वोडाफोन आइडिया, वेदांता और विप्रो जैसे स्टॉक्स पर फोकस रहेगा.

स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स यहां पाएं

बाजार नियामक सेबी ने इंफोसिस के एक कर्मी रमीत चौधरी और उससे जुड़े हुए कंपनी के एक पूर्व कर्मी केयूर मनियार के खिलाफ एख कंफर्मटरी ऑर्डर जारी किया है. यह आदेश इंफोसिस के शेयरों की इनसाइडर ट्रेडिंग मामले से जुड़ा है. आदेश के मुताबिक चौधरी और मनियार इस मामले की जांच पूरी होने तक सिक्योरिटीज मार्केट को प्रत्यक्ष तौर पर एक्सेस नहीं कर सकेंगे. इससे पहले सितंबर में सेबी ने एक अंतरिम आदेश के जरिए दोनों को सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार से प्रतिबंधित किया था और गलत तरीके से कमाए गए 2.62 करोड़ रुपये को जब्त करने का निर्देश दिया था. कंफर्मेटरी ऑर्डर में सेबी ने जानकारी दी है कि यह राशि जमा कराई जा चुकी है.

आनंद राठी वेल्थ के शेयरों की आज लिस्टिंग है. यह शेयर 10 बजे एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होगा. इसके 660 करोड़ रुपये के आईपीओ को निवेशकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली थी और पहले ही दिन ओवरसब्सक्राइब हो गया था. इस आईपीओ को 9.78 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुए थे. मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक निवेशकों को लिस्टिंग के समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि लिस्टिंग के बाद इसके शेयरों में तेज गिरावट हो सकती है.

Supriya Lifescience IPO: एपीआई बनाने वाली दिग्गज कंपनी का आईपीओ खुलेगा गुरुवार को, इश्यू से लेकर कंपनी के बारे में प्वाइंटवाइज जानिए पूरी डिटेल्स

टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सब्सक्राइबर्स को सीमित समय के लिए मुफ्त में म्यूजिक स्ट्रीम करने के लिए हंगामा म्यूजिक के साथ साझेदारी किया है. इस साझेदारी के साथ अगले एक साल के भीतर 52 लाइव इवेंट्स भी होंगे.

वेदांता ग्रुप ने जानकारी दी है कि उसने 20495 करोड़ रुपये के पूर्ववर्ती कर (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स) मामले में दिल्ली हाईकोर्ट और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण से अपनी अपील वापस ले लिया है. कंपनी ने कहा कि सरकार ने पूर्ववर्ती कर कानून में बदलाव कर दिया है जिसके चलते अब इस विवाद का कोई मतलब नहीं है. बता दें कि वेदांता ने केयर्न एनर्जी की भारतीय इकाई को खरीदा था जिस पर 20495 करोड़ रुपये का पूर्ववर्ती कर बताया था.

दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने स्पोर्ट्स, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट सेग्मेंट में विस्तार के लिए विप्रो विजनऐज (पूर्व नाम सिस्को विजन) लॉन्च किया है. विप्रो ने जानकारी दी है कि विप्रो ने ग्राहकों को सिस्को सॉल्यूशंसप्लसप्रोग्राम व सिस्को ग्लोबल प्राइस लिस्ट (जीपीएल) के जरिए सेवाएं देने के लिए सिस्को के साथ साझेदारी किया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.