IndusInd Bank: ये बैंकिंग स्टॉक दे सकता है 58% रिटर्न, लंबे समय से रेंज में फंसा है, अब आएगी तेजी

IndusInd Bank मैनेजमेंट का मानना है कि नियर टर्म में भी कुछ रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन लंबी अवधि में ग्रोथ को लेकर वे आश्वस्त हैं.

प्राइवेट सेक्टर के बैंक IndusInd Bank के शेयर कुछ महीनों से रेंजबाउंड दिख रहे हैं.

Banking Stock to Invest: प्राइवेट सेक्टर के बैंक IndusInd Bank के शेयर कुछ महीनों से रेंजबाउंड दिख रहे हैं. इस साल की बात करें तो शेयर में 1 फीसदी की गिरावट रही है. वहीं 1 साल में यह डबल डिजिट में कमजोर हुआ है. नवंबर 2021 में 1 साल का हाई 1242 रुपये बनाने के बाद शेयर में दबाव रहा है. जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के चलते शेयर पर दबाव रहा है. बैंक मैनेजमेंट का मानना है कि नियर टर्म में भी कुछ रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन लंबी अवधि में ग्रोथ को लेकर वे आश्वस्त हैं. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहा है. ब्रोकरेज ने शेयर में निवेश की सलाह दी है और मौजूदा भाव से 57 से 58 फीसदी रिटर्न की उम्मीद जताई है. क्रेडिट ग्रोथ का पूरा होगा टारगेट! ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि IndusInd Bank (IIB) के मैनेजमेंट का मानना है कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन और लंबे समय तक सप्लाई में व्यवधान के बीच मैक्रो अनिश्चितताओं और वोलैटिलिटी से जेम्स एंड ज्वैलरी में फाइनेंशियल डिमांड के लिए कुछ जोखिम हो सकता है. असल में ग्लोबल डायमंड आउटपुट में रूस की 30 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं इन सबके बीच एनर्जी की कीमतें बढ़ने के चलते व्हीकल फाइनेंसिंग में भी दिक्कतें आ सकती हैं. बहरहाल, अधिकांश रिटेल प्रोडक्ट्स में डिस्बर्समेंट प्री कोविड लेवल तक पहुंच गया है. MFI डिस्बर्समेंट में रिवाइवल है. वहीं कॉरपोरेट लोन ग्रोथ के चलते बैंक का क्रेडिट ग्रोथ को लेकर 2 साल का जो टारगेट है, वह पूरा हो सकता है. 2 साल का टारगेट 16 फीसदी से 18 फीसदी है. क्रेडिट कास्ट नॉर्मल होने की उम्मीद ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में स्लीपेजेज मॉडरेट लेवल 3.5 फीसदी रहेगा. वहीं FY23E में और घटेगा. FY23E के बाद से ही क्रेडिट कास्ट नॉर्मल हो सकेगा. ब्रोकरेज का मानना है कि हम उम्मीद करते हैं कि IndusInd Bank FY23E तक 5% से ज्यादा PPoP/लोन, 1.8 फीसदी से ज्यादा RoAs और 15 फीसदी RoEs डिलिवर करेगा. ब्रोकरेज हाउस ने बैंक में पहले की तरह 1420 रुपये का टारगेट बरकरार रखते हुए निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 900 रुपये के लिहाज से इसमें 57 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. शेयर का प्रदर्शन IndusInd Bank के शेयर में इस साल 1 फीसदी से कुछ ज्यादा गिरावट रही है. जबकि 1 साल में यह शेयर 13 फीसदी कमजोर हुआ है. नवंबर में 1242 रुपये के 1 साल के हाई से शेयर में 340 रुपये की गिरावट आई है. शेयर का लॉन्ग टर्म रिटर्न भी निगेटिव रहा है. 5 साल में यह शेयर 35 फीसदी टूटा है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

