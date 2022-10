Stocks in News: पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयर आज यानी 20 अक्‍टूबर 2022 को फोकस में रहेंगे. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stock in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 20 अक्‍टूबर 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट IndusInd Bank, ITC, Bharat Electronics, LIC, Axis Bank, Canara Bank, Havells India, Inox, Delhivery, Max Financial Services, NHPC, Jindal Steel & Power, Persistent Systems, Rallis India, Navin Fluorine International, 5paisa Capital, Angel One, Asian Paints, Bajaj Finance, Tata Consumer Products, Colgate Palmolive, Aarti Drugs, Central Bank of India, Clean Science and Technology, Coforge, Dixon Technologies, Happiest Minds, ICRA, ICICI Securities, L&T Finance Holdings, Mphasis, Nazara Technologies, Shriram Transport Finance, Symphony, Union Bank of India, UTI AMC जैसे शेयर शामिल हैं.

ITC, Axis Bank

आज यानी 20 अक्‍टूबर को कुछ कंपनियां अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें ITC, Asian Paints, Axis Bank, Bajaj Finance, Tata Consumer Products, Colgate Palmolive, Aarti Drugs, Canara Bank, Central Bank of India, Clean Science and Technology, Happiest Minds, ICRA, ICICI Securities, Mphasis, Nazara Technologies, Shriram Transport Finance, Symphony, Union Bank of India और UTI एएमसी हैं.

IndusInd Bank

इंडसइंड बैंक का मुनाफा सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 57 फीसदी बढ़कर 1805 करोड़ रुपये हो गया. शुद्ध ब्याज आय 18 फीसदी बढ़कर 4,302 करोड़ रुपये हो गई. प्री-प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 फीसदी YoY बढ़कर 3,544 करोड़ रुपये हो गया. नेट इंटरेस्‍ट इनकम में 17 बेसिस प्‍वॉइंट की बढ़ोतरी रही.

Bharat Electronics

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया से बैटरी पैक के लिए 8,060 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया जो ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल एलएलसी का एक पार्ट है, ने भारत में अपनी सेमी-ट्रक परियोजना के लिए 8,060 करोड़ रुपये के मूल्य पर 300 किलोवाट ली-आयन बैटरी पैक के लिए नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को एक आशय पत्र जारी किया है.

Life Insurance Corporation of India

भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी (लंका) में 13.20 करोड़ रुपये का निवेश करेगा. जीवन बीमा प्रमुख ने कहा कि बोर्ड ने एलआईसी (लंका) में 13.2 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. यह निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से अनुमोदन के अधीन है. एलआईसी लंका भारत के एलआईसी और श्रीलंका के बार्टलेट समूह का एक संयुक्त उद्यम है.

Havells India

कम परिचालन आय के चलते Havells India का मुनाफा सितंबर तिमाही में 38 फीसदी YoY घटकर 187 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्‍यू 13.6 फीसदी बढ़कर 3,679.5 करोड़ रुपये हो गया.

Inox Leisure

कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के चलते Inox Leisure को सितंबर तिमाही में 40.37 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. जबकि रेवेन्‍यू में तिमाही आधार पर 36 फीसदी गिरावट आई है और 374.12 करोड़ रुपये रहा है.

NHPC

भारतीय जीवन बीमा निगम ने NHPC में 2.02 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी. भारतीय जीवन बीमा निगम ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्‍शन के माध्यम से कंपनी में हिस्सेदारी बेची है. इससे कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी घटकर 5.2 फीसदी रह गई, जो पहले 7.23 फीसदी थी.