Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 27 मार्च 2023 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में IndusInd Bank, Adani Total Gas, Adani Transmission, Paytm, RIL, Tata Steel, Reliance Capital, Zydus Lifesciences, Karur Vysya Bank, Campus Activewear, TTK Healthcare, Sun Pharmaceutical, Bharat Electronics, Alembic Pharmaceuticals, Eris Lifesciences, L&T Finance Holdings, Suryoday Small Finance Bank, NBCC India, Khadim India, Dalmia Bharat, JSW Energy जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है तो किसी को बड़ा ऑर्डर मिला है. किसी में निवेश आया है तो वहीं कुछ में स्‍टेक सेल देखने को मिला है. IndusInd Bank निजी क्षेत्र के बैंक ने अपनी सहायक कंपनी भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन के सीओओ और प्रमुख सदस्य सेवाओं के रूप में विकास मट्टू की नियुक्ति की घोषणा की ह.। विकास बैंकिंग और वित्तीय स्पेक्ट्रम में 27 साल के अनुभव के साथ एक अनुभवी बैंकर हैं और इससे पहले वह आरबीएल बैंक में माइक्रोफाइनेंस व्यवसाय के एमडी और सीईओ थे. Adani Total Gas, Adani Transmission स्‍टॉक एक्सचेंजों ने जानकारी दी है कि अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन 27 मार्च से लॉन्‍ग टर्म एडिशनल सर्विलांस मीजर (एएसएम)फ्रेमवर्क के पहले चरण में चले जाएंगे. 10 मार्च को दोनों एक्सचेंजों ने दोनों कंपनियों को लॉन्‍ग टर्म एडिशनल सर्विलांस मीजर (एएसएम)फ्रेमवर्क के दूसरे चरण के तहत रखा था. Paytm भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस के साथ जारी रह सकती हैं, जबकि वह एफडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पेटीएम पेमेंट सर्विसेज में One 97 Communications से पिछले निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है. आरबीआई ने सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को आवेदन करने के लिए 15 दिनों का समय प्रदान किया है. RIL शीतल पेय ब्रांड कैम्पा को दोबारा बाजार में पेश करने वाली रिलायंस ने अब व्यक्तिगत एवं घरेलू उपभोग सेग्‍मेंट में भी कदम रखकर और 30-35 फीसदी कम दाम में प्रोडक्‍ट्स को उतारकर प्‍हले से स्थापित एफएमसीजी कंपनियों के लिए चुनौती पेश कर दी है. वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने श्रीकांत वेंकटचारी को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त करने की घोषणा की है. कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि वेंकटचारी 1 जून से पदभार संभाल लेंगे. वह इस समय संयुक्त सीएफओ के पद पर कार्यरत हैं. वेंकटचारी आलोक अग्रवाल की जगह लेंगे जो वर्ष 2005 से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएफओ के रूप में कार्यरत हैं. Tata Steel कंपनी ने राइट्स बेसिस पर 215 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 10 करोड़ रुपये में सहायक कंपनी टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज (TSUISL) के 4.65 लाख इक्विटी शेयर हासिल किए हैं. लेन-देन के पूरा होने के परिणामस्वरूप, TSUISL कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनी हुई है. Reliance Capital कर्ज में फंसी कंपनी रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं की नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करने की योजना खटाई में पड़ गई है, क्योंकि बोलीदाता नई नीलामी में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक नहीं दिख रहे हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. उच्चतम न्यायालय ने गत 20 मार्च को पहले दौर की नीलामी में सर्वाधिक बोली लगाने वाली टॉरेंट इंवेस्टमेंट्स की वह अपील मंजूर कर ली थी, जिसमें नीलामी का एक और दौर आयोजित करने के कर्जदाताओं के फैसले को चुनौती दी गई थी. हालांकि न्यायालय ने नए सिरे से नीलामी करने पर रोक लगाने से मना कर दिया था. न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए मामले को अगस्त में शिड्यूल किया है.

