Indigo खरीदेगी 300 Airbus विमान, 2.31 लाख करोड़ की डील

देश की बजट एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने एयरबस को A320 neo फैमिली के 300 नए विमानों का ऑर्डर दिया है. एयरबस (Airbus) को किसी एक एयरलाइंस कंपनी से मिला यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर 33 अरब डॉलर (करीब 2.31 लाख करोड़ रुपये) का है. इस विस्‍तार के जरिए कंपनी का मकसद मार्केट शेयर के हिसाब से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस की पोजिशन को बरकरार रखना है.

इंडिगो के सीईओ रोनोजॉय दत्ता ने एक बयान में कहा है कि यह ऑर्डर ऐतिहासिक है. इसमें कहा गया है कि भारत में एविएशन सेक्टर में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है. कंपनी ग्राहकों को सेवा और कम किराये की पेशकश के साथ अपने दूसरे वादों को पूरा करने के रास्ते पर है. इससे पहले, इंडिगो ने 2005 से 2015 के बीच तीन किश्तों में 530 एयरबस विमानों का ऑर्डर दिया था.

इससे पहले मामले से जुड़े सूत्रों ने रॉयटर्स से कहा था कि वह ऑर्डर को आखिरी रूप देने में लगी है, जिसमें एयरबस के नए विमान और सिंगल-एसल ए320 टाइप का लॉन्ग वर्जन A321XLR शामिल होगा. इंडिगो ने हालांकि इस पर फौरन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. सोमवार को एक प्रवक्ता ने कहा था कि नए ऑर्डर को लेकर फिलहाल कोई प्लान नहीं है. एयरबस ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था.

इस डील से एयरबस और बोइंग के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा पर विराम लग गया है. बोइंग ने ग्राउंडेड 737 मैक्स विमानों के बदले दूसरा विमान देने की पेशकश की थी.

इंडिगो ने यह ऑर्डर A320 neo विमानों के इंजनों में खराबी की वजह से तिमाही नतीजों में हुए सबसे बड़े नुकसान के बाद दिया है. साल 2018 में प्रकाशित लिस्ट प्राइस के मुताबिक, 300 A320 neo फैमिली विमानों की डील 33 अरब डॉलर की होगी. इस साल की शुरुआत से एयरबस ने लिस्ट प्राइस का प्रकाशन बंद कर दिया है.

इंडिगो के पास अभी 247 विमान हैं और एयललाइन हर दिन 1,500 उड़ानें ऑपरेट करती है. ये उड़ानें 60 घरेलू जगहों और 23 अंतरराष्ट्रीय स्थानों को जोड़ती हैं.

