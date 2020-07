कोरोना महामारी: Indigo का खास ऑफर, सिर्फ 25% ज्यादा देकर 1 यात्री बुक करा सकेगा 2 सीट

Indigo double seat offer: इंडिगो (Indigo) ने शुक्रवार को एक ऐसी योजना शुरू की, जिसके तहत जो लोग कोरोना वायरस महामारी के बीच अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, वे एक मुसाफिर के लिए दो सीटें बुक करा सकते हैं. विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा कि अतिरिक्त सीट के लिए शुल्क मूल बुकिंग लागत का 25 फीसदी तक होगा. यह पेशकश 24 जुलाई 2020 से है. इंडिगो ने कहा कि ‘6ई डबल सीट’ योजना यात्रा पोर्टल, इंडिगो कॉल सेंटर या हवाई अड्डे के काउंटरों के जरिए उपलब्ध नहीं होगी. इस योजना का फायदा केवल इंडिगो की वेबसाइट से लिया जा सकता है.

कंपनी के मुताबिक, डबल सीट को फ्लाइट के निकलने से 24 घंटे पहले तक खरीदा जा सकता है. डबल सीट को खरीदने की योजना इंडिगो की ग्रुप बुकिंग के लिए उपयुक्त नहीं होगी. डबल सीट को बुकिंग में दूसरे मुसाफिर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और न ही इसकी जगह नकद लिया जा सकता है. डबल सीट को खरीदते समय सीट को चुनना एक अनिवार्य प्रक्रिया है. मुसाफिर फ्लाइट में डबल सीट योजना उपलब्ध होने पर केवल पास वाली सीट को ही चुन सकता है.

दरअसल इंडिगो ने 20 जून से 28 जून के बीच 25,000 यात्रियों के बीच एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया था, जिसमें यात्रियों ने शारीरिक दूरी की कमी को एक बड़ी चिंता का विषय बताया.

सर्वेक्षण में कहा गया कि 62 फीसदी लोगों ने शारीरिक दूरी को प्रमुख चिंता का विषय बताया. इंडिगो के मुख्य रणनीति और आय अधिकारी संजय कुमार ने शुक्रवार को कहा कि इस समय हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन वे ग्राहकों की सुरक्षा की भावनात्मक जरूरत को समझते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के अनुरोध मिल रहे थे और अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक यात्री के लिए दो सीटें बुक करने का विकल्प पेश करने में उन्हें खुशी है.

