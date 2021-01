Indigo Paints IPO: इंडिगो पेंट्स आईपीओ में क्यों करें निवेश? ग्रे मार्केट के बाद शेयर बाजार में भी दिख सकता है दम

Indigo Paints IPO Worth Rs 1,170 Crore Opens Today: देश की 5वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी इंडिगो पेंट्स का आईपीओ बुधवार 20 जनवरी को लॉन्च हो चुका है. 1170 करोड़ रुपये जुटाने के लिए इंडिगो पेंट्स का आईपीओ 22 जनवरी तक खुला रहेगा. शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले ही इंडिगो पेंट्स ग्रे मार्केट में प्रीमियम भाव पर ट्रेड करते नजर आ चुका है. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इंडिगो पेंट्स के आईपीओ को निवेशकों का भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा. उन्हें यह आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट होने की उम्मीद है. हालांकि कुछ एक्स‍पर्ट ने इसमें लिस्टिंग गेन के लिए ही निवेश की सलाह दी है.

ब्रोकरेज हाउस IIFL सिक्योरिटीज ने भी इंडिगो पेंट्स में निवेश करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक कंपनी की प्रति शेयर कमाई में वित्त वर्ष 2020-23 के दौरान 48 फीसदी सालाना के हिसाब से ग्रोथ दिख सकती है. वहीं इस दौरान सेल्सद ग्रोथ 20 फीसदी सीएजीआर और एबिटडा 36 फीसदी रहने का अनुमान है. जो दूसरे पेंट कंपनियों के मुकाबले बेहतर रहेगी. ब्रोकरेज ने कंपनी के वैल्युएशन को भी बेहतर बताया है.

ब्रोकरेज हाउस एंजेल ब्रोकिंग के अनुसार भी आईपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए. ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी फाइनेंशियल लिमिटेड ने भी आईपीओ में निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज के अनुसार इंडिगो पेंट्स का वैल्यूएशन उसके पिछले 12 महीने की अर्निंग का केवल 98.5 गुना है. जबकि पियर कंपनियों के शेयर का वैल्यूएशन ज्यादा है.

सैमको सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्टर निराली शाह ने इंडिगो पेंट्स के आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करने की सलाह दी है. उनका कहना है कि इंडिगो पेंट्स देश की सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही पेंट कंपनी है. कंपनी के पास प्रोडक्टो का मजबूत पोर्टफोलियो है. कंपनी का ब्रांड नेम मजबूत है. एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रै्टेजी से कंपनी का कस्टबमर बेस भी मजबूत हो रहा है. कंपनी की बैलेंसशीट क्ली्न और मजबूत है. हालांकि इसके बाद भी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस सेट अप करने को लेकर कुछ चुनौतियां हैं. सेक्टर के औसम से इसका वैल्युएशन भी कुछ महंगा दिख रहा है.

ग्रे मार्केट में इंडिगो पेंट्स का आईपीओ हिट रहा है. कंपनी द्वारा आईपीओ के ऐलान के बाद से ही तय इश्यू प्राइस से 50 फीसदी प्रीमियम भाव पर ट्रेड करते दिखा. 15 जनवरी को ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 840-850 रुपये के आसपास था. इसका मतलब है कि उस दिन यह 2,340-2,330 रुपये के बीच बिक रहा था.

इंडिगो पेंट्स ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1480-1490 रुपए तय किया है; यह इश्यूक निवेश के लिए 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा.

इंडिगो पेंट्स के आईपीओ में एक लॉट 10 शेयरों का होगा. यानी निवेशकों को कम से कम 10 शेयरों के लिए या 14900 रुपये निवेश करना होगा. अधिकतम इसके गुणक में कितना भी निवेश किया जा सकता है.

कंपनी के प्रमोटर्स और इनवेस्टर्स 58.40 लाख शेयरों की बिक्री करेंगे. इसमें कंपनी करीब 300 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू जारी करेगी. इस आईपीओ के जरिये सिकोइया कैपिटल इंडिगो पेंट्स में अपनी हिस्सेदारी कम करेगी. इसके अलावा कुछ प्रमोटर्स भी हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रहे हैं. कंपनी के प्रमोटर्स में हेमंत जालान, अनिता जालान, पराग जालान, कमला प्रसाद जालान, तारा देवी जालान और हैलोजेन केमिकल्सा प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

इंडिगो पेंट्स देश की टॉप पेंट कंपनियों में शामिल है. कंपनी अपने पेंट्स Indigo ब्रांडनेम से ही बेचती है. कंपनी के कारोबार में लगातार तेजी आ रही है. लॉर्ज प्रोडक्टद पोर्टफोलियो कंपनी की ताकत है. ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है. ब्रांड इक्विटी मजबूत है. नेटवर्क डिस्ट्री ब्यू.शन भी मजबूत है. कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 27 राज्यों में फैला है. पूर्व इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड अंबेसडर हैं. कंपनी के आईपीओ के लिए लीड मैनेजर कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, इडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और ICICI सिक्योरिटीज हैं.

कंपनी का फाइनेंशियल बेहतर है. 30 सितंबर को खत्मम हुई तिमाही में कंपनी का टोटल एसेट 412 करोड़ के करीब था. वहीं रेवेन्यूC 260 करोड़ और मुनाफा 27 करोड़ से ज्या दा था.

