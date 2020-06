भारत की Panacea Biotec और US की Refana Inc मिलकर बनाएंगी COVID-19 वैक्सीन, आयरलैंड में खड़ा करेंगी ज्वॉइंट वेंचर

भारत की Panacea Biotec ने COVID-19 वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका की Refana Inc के साथ हाथ मिलाया है. दोनों कंपनियां मिलकर आयरलैंड में एक ज्वॉइंट वेंचर फर्म स्थापित करेंगी. यह जानकारी Panacea Biotec ने एक रेगुलेटरी फा​इलिंग में दी. Panacea कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ा रही है.

साझेदारी के तहत Panacea Biotec प्रॉडक्ट डेवलपमेंट और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी संभालेगी, वहीं ज्वॉइंट वेंचर एंटिटी क्लीनिकल डेवलपमेंट और रेगुलेटरी सबमिशंस पर काम करेगी. Panacea और Refana दोनों कंपनियां अपने—अपने क्षेत्र में वैक्सीन की सेल्स व डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगी.

इस साझेदारी के तहत कोविड19 के लिए एक पूरी तरह से इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड वैक्सीन बनाने का उद्देश्य है. Panacea Biotec के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश जैन ने कहा कि पूरी तरह से इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन में सुरक्षित और प्रभावी होने की ज्यादा गुंजाइश होती है. उन्होंने यह भी कहा कि Panacea Biotec, Refana के साथ साझेदारी में कोविड19 कैंडीडेट वैक्सीन की 50 करोड़ से ज्यादा डोज बनाना चाहती है. इनमें से 4 करोड़ डोज के अगले साल की शुरुआत तक डिलीवरी के लिए उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है.

कोरोनावायरस महामारी की चपेट में आज 200 से ज्यादा देश हैं. दुनिया में कोविड19 पॉजिटिव मामले 7,323,761 हो गए हैं. इससे अब तक 413,731 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि, अब तक 3,603,893 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं. सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित है. अमेरिका में अबतक कोरोना पॉजिटिव केस 2,045,549 हो चुके हैं. वहीं, मरने वालों की संख्या 114,148 हो चुकी है.

वहीं भारत की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 10 जून सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोविड-19 पॉजिटिव केस 2,76,583 हो गए. अभी तक कोरोना वायरस के चलते 7,466 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,35,205 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. भारत के कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में है.

Input: PTI

