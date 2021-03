ये 22 लॉर्ज और मिडकैप शेयर दे सकते हैं अच्छा रिटर्न, ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की बने पसंद

Top Large-Cap/Mid-Cap Idea: कोरोना वायरस महामारी के दौर से निकलकर भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है. सेंसेक्स 50600 से 51000 की रेंज में बना हुआ है. निफ्टी भी 15000 के आस पास ट्रेड कर रहा है. फरवरी 2021 में उतार चढ़ाव के बाद भी घरेलू बाजार का प्रदर्शन दुनिया के टॉप 3 बाजारों में रहा है. इस दौरान बजट 2021 के एलानों का भी बाजार पर पॉजिटिव असर रहा. वहीं तीसरी तिमाही के नतीजों ने भी बाजार में जोश भरने का काम किया. खासतौर से पीएसयू शेयरों में जोरदार तेजी रही. मेटल शेयरों में भी तेजी देखने को मिली. एवरेल डेली कैश वॉल्यूम रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया. फिलहाल एक्सपर्ट आगे भी बाजार को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हें. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने आगे ऐसे ही 22 लॉर्जकैप और मिडकैप शेयरों पर भरोसा जताया है. इस बारे में ब्रोकरेज ने अपनी एक रिपोर्ट भी दी है.

फरवरी में इकोनॉमी में रिकवरी का भी सेंटीमेंट बाजार पर हावी रहा है. जीडीपी के आंकड़े आने के पहले ही कई रेटिंग एजेंसियों ने इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद जताई थी. वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर पॉजिटिव में 0.4 फीसदी रही. दूसरी ओर अर्निंग सीजन बेहतर रहा है. दिसंबर तिमाही में डिमांड रिकवरी और कास्ट कट के उपायों के चलते कंपनियों का मुनाफा बढ़ा. एवरेज डेली कैश वॉल्यूम फरवरी में 88600 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

M-Cap to GDP रेश्यो 10 साल के हाई पर पहुंच गया है. पिछले दिनों इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला. वित्त वर्ष 2019 के अंत तक यानी मार्च 2019 में यह 79 फीसदी था, जो मार्च 2020 तक घटकर 56 फीसदी रह गया. हालांकि इसमें फिर रिबाउंड देखने को मिला है और अभी यह 104 फीसदी पर आ गया. यह लांग टर्म एवरेल 78 फीसदी से ज्यादा है. वहीं 10 साल के टॉप पर पहुंच गया है.

ताइवान: 6 फीसदी

फ्रांस: 5 फीसदी

निफ्टी 50: 5 फीसदी

यूके: 3 फीसदी

जापान: 3 फीसदी

S&P 500: 3 फीसदी

जर्मनी: 2 फीसदी

रूस MICEX: 2 फीसदी

नैसडेक: 1 फीसदी

मिडकैप 100: 11 फीसदी

स्मालकैप 100: 12 फीसदी

बैंक पीएसयू: 32 फीसदी

मेटल: 24 फीसदी

निफ्टी पीएसई: 18 फीसदी

आयल एंड गैस: 16 फीसदी

रियल एस्टेट: 14 फीसदी

इंफ्रा: 12 फीसदी

प्राइवेट बैंक: 11 फीसदी

आटो: 4 फीसदी

इनके अलावा टेक, मीडिया, हेल्थ और कंज्यूमर सेक्टर में दबाव रहा है.

हिंडाल्को, एसबीआई, अडानी पोर्ट, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, एनटीपीसी, टाटा स्टील और बीपीसीएल. जबकि ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, सिप्ला, बजाज आटो, एशियन पेंट्स, नेस्ले, एचयूएल, टीसीएस और आयशर मोटर्स का प्रदर्शन खराब रहा.

इंफोसिस, एचयूएल, आईसीआईसीअई बैंक, एसबीआई, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंडाल्को और ग्लैंड फार्मा

एयू स्माल फाइनेंस बैंक, अशोक लेलैंड, मैक्स फाइनेंशियल, सेल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, वरुण बेवरेजेज, एलएंडटी टेक्नोलॉजी, क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स कंज्यूमर, जेके सीमेंट, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट की सलाह लें.)

