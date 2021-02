Stock Market Updates: सेंसेक्स फिर 50 हजार के पार, निफ्टी ने छुआ 14700 का स्तर; इंडसइंड बैंक टाॅप गेनर

Market News Today: भारतीय शेयर बाजार मे बजट दिन से लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी तेजी देखी जा रही है. शुरुआती कारोबार में रिकाॅर्ड टाॅप से फिसलने के बाद एक बार फिर बाजार ने तेजी पकड़ ली. बीएसई (BSE) का सेंसेक्स 50 हजार के पार कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी (Nifty) ने 14,700 का लेवल पार कर लिया है. बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आटो शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में टाॅप गेनर में इंडसइंड बैंक, एमएंडएम, डाॅ. रेड्डीज, पावर ग्रिड हैं. शुरुआर में लाल निशान पर रहे आरआईएल के शेयर भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. कोटक बैंक, मारुति, एसबीआई, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक के शेयरों में दबाव है.

बीएसई (BSE) का सेंसेक्स सुबह 10ः05 पर 269.10 अंक की तेजी लेकर 50,066.82 और एनएसई (NSE) का निफ्टी 90.70 अंक उपर 14,738.55 पर कारोबार कर रहा है.

शेयर बाजार खुलते ही रिकाॅर्ड उंचाई पर पहुंच गया. सेंसेक्स में 50,231 के रिकाॅर्ड स्तर पर कारोबार शुरू हुआ, जबकि निफ्टी ने 14,754 का स्तर टच किया. हालांकि उसके बाद मार्केट में गिरावट आई और सेंसेक्स ने 49,516 अंक और निफ्टी ने 14,574 का निचला स्तर भी छुआ. कुछ ही मिनटों की कारोबार के बाद बाजार ने फिर यू टर्न लिया और मार्केट हरे निशान में आ गया.

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट वीके विजयकुमार का कहना है कि एफआईआई इनफ्लो बढ़ने से मार्केट में रिस्कआन दोबारा से आ गया है. एचडीएफसी ट्वीन्स, टाटा मोटर्स, आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक और अन्य दूसरे ब्लूचिप में में डिलिवरी आधारित भारी खरीदारी है. विजयकुमार का कहना हैकि दरअसल ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के चलते, जिसमें निजीकरण पर जोर है, माकेट में रिस्कआन फैक्टर लौट आया है. बीते दो दिन में निफ्टी करीब 7 फीसदी चढ़ गया है. एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को एफआईआई ने 6181 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी.

भारतीय बाजार पर एक तरफ जहां बजट का पाॅजिटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है, वहीं एशियाई बाजार दबाव में कारोबार करते दिखाई दिए. हांगकांग, सियोल और शंघाई के बार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. जबकि टोक्यो का बाजार हरे निशान में था. इस बीच, ग्लोबल आयल बेंचमार्क क्रूड 0.42 फीसदी बढ़कर 57.70 डाॅलर प्रति बैरल पर देखा गया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.