Covid-19 Vaccine: वॉकहार्ट का दावा- 1 साल में बना सकती है 200 करोड़ वैक्सीन, सरकार को दिया आफर

Wockhardt Offer to Government: भारतीय दवा कंपनी वॉकहार्ट ने भारत सरकार से कहा है कि वह फरवरी 2022 तक 500 मिलियन वैक्सीन के उत्पादन की क्षमता रखती है. वहीं कंपनी एक साल में 2 बिलियन डोज यानी 200 करोड़ टीके की डोज का उत्पादन कर सकती है. कंपनी ने सरकार से कहा है कि उसके पास एक विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए विनिर्माण और अनुसंधान क्षमता है, जो इसे प्रोटीन आधारित और वायरल वेक्टर आधारित वैक्सीन का उत्पादन और आपूर्ति करने की अनुमति देगा. वहीं सरकार कंपनी के ऑफर की जांच कर रही है.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव दिया है. वॉकहार्ट ने देश में संभावित सहयोगियों की पहचान करने में मदद मांगी है जिसके टीकों का वह उत्पादन कर सके. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने सरकार से कहा है कि वह फिलहाल बाजार में मौजूद वैक्सीन का उत्पादन कर सकती है. इसके साथ ही उसकी वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी तकनीक हासिल करने की प्रक्रिया जारी है. कंपनी के मुताबिक वह mRNA, प्रोटीन आधारित और वायरल सेक्टर आधारित तीनों तरह की वैक्सीन का उत्पादन और शोध कर सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार वॉकहॉर्ट किसी भी कोविड वैक्सीन की सालना 50 करोड़ डोज बनाने की क्षमता को जल्द से जल्द स्थापित कर सकती है. यह क्षमता स्थापित करने में 6 से 9 महीना लग सकता है. सूत्रों के अनुसार वॉकहार्ट की कंपनियों से बात चल रही है. आने वाले समय में एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता हो सकता है.

वैसे भारत के बाहर वॉकहार्ट ने यूके सरकार के साथ पहले से ही यूके के लिए विशेष रूप से कोविड 19 वैक्सीन बनाने का समझौता किया हुआ है. जिसके चलते वॉकहार्ट एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को शीशियों में भरने और देश के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा है.

जानकारी के अनुसार सरकार कंपनी के इस आफर पर विचार रही है क्योंकि यूके सरकार के साथ पहले से ही यूनाइटेड किंगडम के लिए विशेष रूप से कोविड -19 टीकों को ‘फिल एंड फिनिश’ करने का समझौता है. फिलहाल कंपनी नॉर्थ वेल्स में अपने प्लांट से काम कर रही है. इसके पहले एक कार्यक्रम में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने भी कहा था कि वॉकहार्ट ने पिछले हफ्ते बताया था कि वह किसी भी कंपनी (कोविड -19 के निर्माण के लिए) के साथ गठजोड़ करना चाहती है. इसलिए हम उस पर भी काम कर रहे हैं. हम एक कंपनी के साथ उनका टाइअप करवाएंगे.

