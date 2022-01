Stocks in Focus: Indian Oil-Tata Motors समेत आज फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्रा-डे के लिए एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं दांव

Stocks in Focus: आज टाटा मोटर्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आरती ड्रग्स जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा.

इंट्रा-डे में एक्सपर्ट्स ने आज चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, एचडीएफसी और लुपिन पर दांव लगाया है. (Image- Pixabay)

Market Outlook: घरेलू मार्केट में आज मजबूती दिख रही है और शुरुआती कारोबार में निफ्टी 17300 के करीब पहुंच गया है. ब्रोकरेज फर्म 5पैसाडॉटकॉम के प्रमुख (रिसर्च) रूचित जैन के मुताबिक अमेरिकी फेड की नीतियां सामने आ चुकी है और मासिक F&O एक्सपायरी हो चुकी हैं तो अब बाजार की चाल पर सबसे अधिक असर आगामी बजट का दिख सकता है. अगले वित्त वर्ष का बजट कल (1 फरवरी) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. जैन के मुताबिक बाजार में आगे तेजी का रूझान दिख सकता है. हालांकि ब्रोकरेज फर्म रिलायंस सिक्योरिटीज का मानना है कि अभी बाजार पर बुल की पकड़ मजबूत नहीं है और निफ्टी 50 को 17400 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज टाटा मोटर्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सन फार्मा, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया, इंडियन ऑयल, टाटा मोटर्स और आरती ड्रग्स जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा. इंट्रा-डे में आज चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, एचडीएफसी और लुपिन पर दांव लगा सकते हैं. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर रहेगा आज फोकस

Tata Motors: दिग्गज वाहन कंपनी टाटा मोटर्स चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 के तिमाही नतीजों का आज एलान करेगी. चिप्प की दिक्कतें कम होने और बिक्री में बढ़ोतरी के चलते तिमाही आधार पर कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन दिसंबर तिमाही में बेहतर रहने की उम्मीद है लेकिन पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के मुकाबले यह फीका रह सकता है. चिप की किल्लत के चलते जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) कारोबार को चोट पहुंची जिसके चलते दिसंबर तिमाही में कंपनी को 2200 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है. कंपनी को दिसंबर 2020 तिमाही में 2906.5 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था जबकि सितंबर 2021 तिमाही में 4441.6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

इन कंपनियों के आज आएंगे नतीजे: आज टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, यूपीएल, सन फार्मा, डीएलएफ, अजंता फार्मा, एक्साइड, शिपिंग कॉरपोरेशन, यूको बैंक और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस समेत सौ से अधिक कंपनियों के नतीजे आएंगे. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, एचडीएफसी और लुपिन पर दांव लगा सकते हैं. CHAMBALFERT: 438- 442 रुपये की प्राइस रेंज में 418 रुपये के टारगेट प्राइस और 425 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं.

438- 442 रुपये की प्राइस रेंज में 418 रुपये के टारगेट प्राइस और 425 रुपये के स्टॉप लॉस पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं. HDFC: 2490- 2510 रुपये की प्राइस रेंज में 2470 रुपये का स्टॉप लॉस रख 2580 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

2490- 2510 रुपये की प्राइस रेंज में 2470 रुपये का स्टॉप लॉस रख 2580 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. LUPIN: 888- 895 रुपये की प्राइस रेंज में 925 रुपये के टारगेट प्राइस और 880 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

