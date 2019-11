अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारतीय उद्योग जगत ने किया स्वागत, साहासिक कदम बताया

अयोध्या भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के शनिवार के फैसले को भारतीय उद्योग जगत ने एक पुराने कानूनी विवाद का समाधान और न्यायपालिका का साहसिक निर्णय बताते हुए इसका स्वागत किया है. उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे दशकों के कानूनी विवाद का हल बताया तो उद्योगपित और महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के प्रमुख आनंद मंहिंद्रा ने इसे न्यायालय का अभूतपूर्व साहस बताया है. उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने शनिवार को अयोध्या भूमि विवाद का फैसला सुनाया जिससे धार्मिक नगर अयोध्या में कानूनी विवाद के केंद्र में रहे 2.77 एकड़ की भूमि पर राम मंदिर बनने का मार्ग खुल गया है.

महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि वह पीठ के पांचों न्यायाधीशों के अभूतपूर्व साहस को सराहते हैं. उन्होंने लिखा कि पांच न्यायाधीश, एक निर्णय जिसका इंतजार 130 करोड़ लोगों को था. इस निर्णय पर पहुंचने के लिए पीठ को कितने असाधारण साहस और मस्तिष्क के अद्भुत प्रयोग की आवश्यकता पड़ी होगी. मैं उनकी कर्तव्य परायणता और अपने देश में न्याय को लागू करने के लिए उनको सलाम करता हूं.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय का एकमत से लिया गया स्वागत योग्य निर्णय है. इस निर्णय ने दशकों पुराने कानूनी विवाद का खत्म कर दिया है. उन्होंने अपील भी की कि लोगों को न्यायालय का फैसला स्वीकार करना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए. न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय हमारी संस्कृति, परंपरा और एकता को मजबूत करेगा.

उन्होंने कहा कि वह न्यायापालिका के साथ उन सभी संगठनों, लोगों का धन्यवाद करता हैं जिन्होंने इस मसले को सुलझाने में मदद की. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया कि हमें अयोध्या के मुद्दे पर न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए.

SC Ayodhya verdict: रामजन्म भूमि न्यास को दी गई 2.77 एकड़ की विवादित जमीन, सुन्नी बक्फ बोर्ड को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश

इफ्को के प्रबंध निदेशक यू. एस. अवस्थी ने ट्वीट किया कि उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विवादित स्थल राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को देने और मुस्लिमों को पांच एकड़ की दूसरी भूमि देने के फैसले का स्वागत करते हैं. यह पूरे मुद्दे का अच्छा शांतिपूर्ण हल है. हमें शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए.

उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है. इसके लिए चैंबर के अध्यक्ष डी. के. अग्रवाल ने देश के हर नागरिक को बधाई दी है.

