2019: मंदी का अरबपतियों की कमाई पर नहीं पड़ा फर्क, अकेले मुकेश अंबानी ने 90 हजार करोड़ बढ़ा ली दौलत

Indian Billionaire Wealth: साल 2019 के पहले 10 महीने अर्थव्यवस्था और ​कैपिटल मार्केट दोनों के लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है. इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था को स्लोडाउन का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते कॉरपोरेट अर्निंग यानी कंपनियों के मुनाफे पर दबाव देखने को मिला. निवेशकों को भी इस साल कैपिटल मार्केट में नुकसान हुआ. लेकिन दूसरी और भारत के टॉप अरबपतियों की बात करें तो ज्यादातर इस साल अपनी दौलत में और इजाफा करने में सफल रहे. भारत के सबसे अमीर शख्स और एनर्जी इंडस्ट्री के किंग मुकेश अंबानी इस साल भी कमाई के मामले में Boss साबित हुए हैं. उनकी दौलत में इस साल 90 हजार करोड़ से ज्यादा इजाफा हुआ और ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक अब उनकी वेल्थ बढ़कर 4.04 लाख करोड़ हो गई. जानते हैं टॉप अरबपतियों का हाल….

कुल दौलत 4.04 लाख करोड़

इस साल: 90170 करोड़ बढ़ी दौलत

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक 2 नवंबर तक मुकेश अंबानी की कुल दौलत 5700 करोड़ डॉलर यानी करीब 4.04 लाख करोड़ रुपये थी. इस साल अबतक की बात करें तो अंबानी की दौलत में 90170 करोड़ रुपये का इजाफा हो चुका है. मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और दुनिया के सबसे बड़े आॅयल रिफाइनिंग कॉम्पलेक्स के मालिक. दूसरे बिजनेस में उनके पास रिलायंस जियो यानी देशभर में 4G वायरलेस नेटवर्क भी है. इसके अलावा उनका रिटेल कारोबार भी है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक वह दुनिया के 14वें सबसे अमीर शख्स हैं.

RIL का शेयर 20 फीसदी चढ़ा

इस साल मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 20 फीसदी तक मजबूत हो चुका है. 1 जनवरी को शेयर 1221 रुपये के भाव पर था जो 1 नवंबर को 1457 रुपये के भाव पर पहुंच गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 9.23 लाख करोड़ हो चुका है.

कुल दौलत: 1.43 लाख करोड़

इस साल : 19738 करोड़ रुपये बढ़ी

विप्रो के चेयरमैन 74 साल के अजीम प्रेमजी के लिए यह साल बेहतर रहा है. प्रेमजी की कुल दौलत 2 नवंबर 2019 तक 1.43 लाख करोड़ रुपये थी. इस साल की बात करें तो उनकी दौलत अबतक 19738 करोड़ रुपये बढ़ चुकी है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक वह दुनिया के 55वें सबसे अमीर शख्स हैं.

कुल दौलत: 1.14 लाख करोड़

इस साल : 17750 करोड़ रुपये बढ़ी

HCL टेक के फाउंडर 74 साल के शिव नाडर के लिए भी यह साल बेहतर रहा. 1 जनवरी के बाद से 2 नवंबर तक उनकी कुल दौलत में कुल 17750 करोड़ रुपये का इजाफा हो चुका है. 2 नवंबर तक उनकी कुल दौलत 1.14 लाख करोड़ रुपये थी. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक वह दुनिया के 78वें सबसे अमीर शख्स हैं.

कुल दौलत: 1 लाख करोड़

इस साल : 18247 करोड़ रुपये बढ़ी

करीब 60 साल के उदय कोटक देश के सबसे अमीर बैंकर हैं. वह कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी हैं. साल 2019 फिलहाल अबतक उदय कोटक के लिए बेहतर रहा है. इस साल उनकी दौलत में 18247 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. 2 नवंबर तक उनकी कुल दौलत करीब 1 लाख करोड़ रुपये थी. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक वह दुनिया के 97वें सबसे अमीर शख्स हैं.

कुल संपत्ति: 75260 करोड़

इस साल: 12496 करोड़ बढ़ी

इस साल रिटेल किंग आरके दमानी की संपत्ति 12496 करोड़ रुपये बढ़ गई है. दमानी रिटेल चेन डीमार्ट के फाउंडर हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक 2 नवंबर तक दमानी की कुल संपत्ति 1060 करोड़ डॉलर यानी 75260 करोड़ रुपये थी. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक वह दुनिया के 140वें सबसे अमीर शख्स हैं.

कुल संपत्ति: 71000 करोड़

इस साल: ने गंवाए 15904 करोड़

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के लिए भी यह साल बेहतर रहा है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक 2 नवंबर तक अडानी की कुल दौलत करीब 71000 करोड़ रुपये थी. वहीं, इस साल अबतक अडानी की करीब 15904 करोड़ रुपये दौलत बढ़ गई. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक वह दुनिया के 150वें सबसे अमीर शख्स हैं.

कुल दौलत: 88040 करोड़

इस साल: गंवाए 9869 करोड़

दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी ArcelorMittal के सीईओ व चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल के लिए यह साल बेहतर नहीं रहा है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक 2 नवंबर तक मित्तल की कुल संपत्ति 1240 करोड़ डॉलर यानी 88040 करोड़ रुपये थी. वहीं, इस साल अबतक उनकी दौलत में करीब 9869 करोड़ रुपये की कमी आई है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक वह दुनिया के 114वें सबसे अमीर शख्स हैं.

