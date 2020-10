इकोनॉमी बढ़ने के मिले संकेत, फेस्टिव सीजन से पहले सितंबर में बढ़ी ऑयल डिमांड

देश में क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग सितंबर महीने में बढ़कर 1.77 करोड़ टन (43.3 लाख बैरल) प्रतिदिन हो गई. यह आंकड़ा पिछले महीने अगस्त के मुकाबले 13.4 फीसदी अधिक है. इसके अलावा यह कोरोना महामारी आने के बाद मार्च से लेकर अब तक की सबसे अधिक रिफाइनिंग है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस समय करीब 50.1 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल रिफाइन होता था.

जून के बाद से पहली बार फ्यूल डिमांड भी बढ़ी है. मार्च के बाद से पहली बार Gasoil की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है जिससे फेस्टिव सीजन के पहले औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने का संकेत मिलता है. यूबीएस एनालिस्ट जिओवानी स्ताउनोवो का कहना है कि इन सबसे संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे वापस पटरी पर लौट रही है. उनका मानना है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद आवागमन पर प्रतिबंध हटाए जाने के कारण ऑयल डिमांड बढ़ी है.

देश में कोरोना संक्रमितों के मामले अब डाउनवार्ड्स हैं. इसने 17 सितंबर को एक ही दिन में 97894 नए मामलों का पीक छुआ था और उसके बाद से अब एक दिन के नए मामले में कमी आ रही है. हालांकि भारत अभी भी कोरोना से दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है.

भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने सितंबर में अपनी 86.22 क्षमता के साथ काम किया जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 76.10 फीसदी था. मार्च के बाद यह अपनी क्षमता का यह सबसे अधिक प्रयोग है. देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली रिफाइनरी में 81 फीसदी क्षमता के साथ काम किया. दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कांप्लेक्स रिलायंस ने 89.37 फीसदी क्षमता के साथ अपने प्लांट को ऑपरेट किया.

क्रूड प्रोसेसिंग में अप्रैल 2003 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट आई ती लेकिन सितंबर में उसने 20 फीसदी रिकवरी कर ली है. हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी भी यह पिछले साल सितंबर में क्रूड रिफाइनिंग से तुलना में 8.7 फीसदी कम है. इसके अलावा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पिछले साल सितंबर के मुकाबले 6 फीसदी गिरकर 24.9 लाख टन (6.08 बैरल) प्रतिदिन रह गया.

