Home Loan: पोस्टऑफिस से भी मिल जाएगा होम लोन! इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और एचडीएफसी के बीच हुई साझेदारी

Home Loan: अब अपने घर के सपने को सच करने के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस के बैंकिंग प्वाइंट्स पर जाकर भी होम लोन हासिल कर सकते हैं. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और एचडीएफसी (HDFC) के बीच होम लोन बांटने के लिए साझेदारी हुई है. इसके तहत पेमेंट्स बैंक के करीब 4.7 ग्राहकों को एचडीएफसी घर के लिए कर्ज बांट सकेगी. एचडीएफसी द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस साझेदारी के जरिए उसे देश भर में फैले डाकघरों की 650 शाखाओं और 1.36 लाख से अधिक बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट्स का फायदा मिलेगा. पेमेंट्स बैंक की योजना देश भर में फैले अपने विशाल नेटवर्क के जरिेए एचडीएफसी के होम लोन प्रो़डक्ट्स व इसकी सेवाओं को अपने ग्राहकों तक पहुंचाना है. इसे लेकर आईपीपीबी और एचडीएफसी के बीच सोमवार को एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) साइन हो चुके हैं.

एचडीएफसी ने अपने बयान में कहा है कि इस साझेदारी के जरिए इंडिया पेमेंट्स बैंक की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले करीब 1.90 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक अब घर के लिए लोन भी ऑफर करेंगे. साझेदारी के तहत उन क्षेत्र के लोगों को भी आसानी से होम लोन मिल सकेगा, जहां अभी बैंकों की सुविधाएं नहीं हैं. एमओयू के मुताबिक क्रेडिट, टेक्निकल व लीगल एप्रेजल, प्रोसेसिंग और डिस्बर्समेंट को एचडीएफसी संभालेगी जबकि पेमेंट्स बैंक की लोन जुटाने का काम करेगी.

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके जरिए उन ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग से जोड़ने की कोशिश की गई है, जहां बैंक नहीं हैं. इंडिया पोस्ट बैंक में शहरी पोस्ट ऑफिसों में भी खाता खुलवाया जा सकता है. यह पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से अलग है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते को पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से जोड़ा जा सकता है. इसका पूरा स्वामित्व भारत सरकार के पास है.

