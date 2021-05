IPO: कमाई के लिए रहें तैयार! KIMS और इंडिया पेस्टीसाइड्स लाएंगे आईपीओ, चेक करें डिटेल

IPO Market 2021 India: आईपीओ मार्केट में साल 2021 में हलचल जारी है. एक के बाद एक कंपनियां अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है. इस साल अबतक 17 कंपनियों के आईपीओ आ चुके हैं, वहीं कुछ कंपनियां इस कतार में खड़ी हैं. कंपनियों को आगे अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकवरी की उम्मीद है, जिससे आईपीओ मार्केट में बहार देखने को मिल रही है. अगर अबतक आप आईपीओ मार्केट में आई तेजी का फायदा लेने से चूक गए तो टेंशन ना लें. जल्द ही 2 कंपनियां अपना आईपीओ ला रही हैं. एग्रोकेमिकल टेक्निकल फर्म इंडिया पेस्टीसाइड्स (India Pesticides Limited )और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KIMS) को मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है.

इंडिया पेस्टीसाइड्स 800 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रहा है. 800 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में 100 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू जारी किया जाएगा. इसमें प्रमोटर्स और अन्य शेयरधारकों द्वारा 700 करोड़ रुपये आफर फॉर सेल शामिल है.

डीआरएचपी के अनुसार, कंपनी 75 करोड़ रुपये का प्री-आईपीओ ला सकती है. अगर कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट इश्यू के जरिए से अधिक फंड जुटाने में सक्षम होगी तो फ्रेश इश्यू का साइज कम हो जाएगा. कंपनी इस IPO के जरिए जुटाए गए फंड से जरूरी कामों और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करेगी.

वहीं, केआईएमएस के आईपीओ में 200 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं प्रमोटर्स और दूसरे निवेशकों द्वारा 21,340,931 इक्व्टिी शेयर आफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे. कंपनी के प्रमोटर्स भास्कर राव बोलिनेनी, राज्यश्री बोलिनेनी 7.75 लाख और 11.63 लाख शेयर बेच सकते हैं. BRMH 3.87 लाख शेयर और कंपनी में निवेशक जनरल अटलांटिक की 1.39 करोड़ शेयर बेचने की योजना है.

इंडिया पेस्टीसाइड्स उत्तर प्रदेश की कंपनी है. यह रिसर्च एंड डेवपलपमेंट पर केन्द्रित कृषि रसायन प्रौद्योगिकी कंपनी है. वहीं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे बड़ी अस्पताल चेन चलाने वाली कंपनी है. यह केआईएमएस हॉस्पिटल्स ब्रांड के तहत 9 मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल आपरेट कर रही है.

