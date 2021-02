इंडिया पेस्टिसाइड्स लाएगी IPO, 800 करोड़ का होगा इश्यू; SEBI के पास जमा कराए दस्तावेज

India Pesticides IPO: उत्तर प्रदेश बेस्ड एग्रोकेमिकल टेक्निकल कंपनी इंडिया पेस्टिसाइड्स आईपीओ लाने जा रही है. कंपनी का आईपीओ के जरिए 800 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है. इसके लिए इंडिया पेस्टिसाइड्स ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जरूरी दस्तावेज जमा कराए हैं. न्यूज एजेंसी के मुताबिक इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ में 100 करोड़ के फ्रेश इश्यू जारी किए जाएंगे, जबकि 700 करोड़ के शेयरों में आफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स द्वारा हिस्सेदारी कम की जाएगी.

कंपनी के प्रमोटर आनंद स्वरूप अग्रवाल आफर फॉर सेल के जरिए 281.4 करोड़ के शेयर बेचेंगे, जबकि शेयर होल्डर्स द्वारा 418.6 करोड़ के शेयर बिक्री के लिए रखे जाएंगे. एक्सिस बैंक और जेएम फाइनेंशियल बुक रनिंग लीड मैनेजर्स होंगे. वहीं KFin टेक्नोलॉजीज इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार होगा. शेसर के लिए प्राइस बैंड और लॉट साइज अभी तय किया जाना बाकी है. इसके बारे में जल्द एलान किया जाएगा.

कंपनी का कहना है कि आईपीओ के जरिए जुटाए वाले फंड का इस्तेमाल बिजनेस बढ़ाने के लिए कैपिटल संबंधी जरूरतों में किया जाएगा. वहीं जनरल कॉरपोरेट परपज में भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा.

इंडिया पेस्टिसाइड्स ने आना आपरेशन 1984 में शुरू किया था. यह यूपी बेस्ड कंपनी है. कंपनी हर्बीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड सेग्मेंट में फॉर्मुलेशन बिजनेस में है. यह अपने क्षेत्र में दुनिसा की लीडिंग कंपनियों में शामिल है. फसल में फंगल को कंट्रोल करने के लिए कंपनी के पास बेहतर प्रोडक्ट हैं, जिनकी दुनियाभर में डिमांड है. कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लखनऊ और हरदोई में है.

कंपनी की टेक्निकल में कैपेसिटी 19500 टन और फॉर्मुलेशन में कैपेसिटी 6500 टन है. कंपनी के पास अभी 22 एग्रो केमिकल टेक्निकल्स और 124 फॉर्मुलेशन के भारत में बिक्री और साथ ही 27 एग्रो केमिकल टेक्निकल्स और 34 फॉर्मुलेशन के एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस है.

साल 2021 में आईपीओ मार्केट में जमकर हलचल देखने को मिल रही है. 1 जनवरी के बाद से अबतक 5 आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए हैं. इनमें एंटोनी वेस्ट, इंडिगो पेंट्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, आईआरएफसी और स्टोव क्राफ्ट शामिल हैं. जबकि ब्रूकफील्ड इंडिया की जल्द लिस्टिंग होने वाली है. वहीं 15 फरवरी को न्यूरेक लिमिटेड का आईपीओ खुलेगा. इसके अलावा एलआईसी, कल्याण ज्वैलर्स, रेल टेल समेत करीब 12 कंपनियां और इस कतार में शामिल हैं.

