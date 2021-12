Metro Brands IPO: आज खुल गया झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी का आईपीओ, पैसे लगाएं या नहीं? एक्सपर्ट्स ने दिए ये सुझाव

Metro Brands IPO: दिग्गज फुटवियर रिटेल कंपनी मेट्रो ब्रांड्स का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. 1367.5 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के लिए निवेशक 485-500 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड में बोली लगा सकते हैं. मेट्रो ब्रांड्स में भारत के वॉ़रेन बफेट (Warren Buffett) कहे जाने वाले बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) की भी हिस्सेदारी है. इस इश्यू के तहत 295 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी होंगे. इसके अलावा कंपनी के वर्तमान प्रमोटर्स व अन्य शेयरधारक 2.14 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत बिक्री करेंगे. आईपीओ की सफलता के बाद कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75.9 फीसदी रह जाएगी और बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 13.9 फीसदी रहेगी.

कंपनी ने जानकारी दी है कि आईपीओ आने से पहले उसने एंकर निवेशकों से करीब 410 करोड़ रुपये जुटाए हैं. ग्रे मार्केट की बात करें तो इसके शेयर इश्यू प्राइस के मुकाबले 40 रुपये प्रीमियम पर हैं. ऐसे में अधिकतर ब्रोकरेज फर्मों ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब की रेटिंग दी है.

