सरकार US को बेचेगी 745 टन चीनी, टैरिफ-रेट कोटे के तहत निर्यात को दी अनुमति

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपने टैरिफ-रेट कोटे (TRQ) के तहत अमेरिका को 745 टन अतिरिक्त चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है. टीआरक्यू निर्यात की मात्रा के लिए एक कोटा है. टीआरक्यू के तहत अमेरिको में कम टैरिफ पर भारत से चीनी का निर्यात किया जाता है. जब यह कोटा पूरा हो जाता है तो एडिशनल एक्सपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा दिया जाता है. यह अनुमति यूएस फिस्कल ईयर 2020 के तहत दी गई है. यूएस फिस्कल ईयर अक्टूबर से सितंबर तक चलता है.

डायरेक्टोरेट जनरल आफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने पब्लिक नोटिस में कहा कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए टीआरक्यू के तहत 30 सितंबर, 2020 तक निर्यात के लिए कच्चे गन्ने की चीनी की अतिरिक्त मात्रा 745 एमटीआरवी (मेट्रिक टन कच्चे मान) को अधिसूचित किया गया है. इस अतिरिक्त मात्रा के साथ, भारत ने यूएस फिस्कल ईयर 2020 के दौरान टीआरक्यू के तहत अमेरिका को 9,169 टन कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति दी है. इसके पहले 3 सितंबर 2019 को 8,424 टन की अनुमति दी गई थी.

भारत तरजीही कोटा व्यवस्था के तहत अमेरिका में हर साल 10,000 टन तक ड्यूटी फ्री चीनी का निर्यात कर सकता है. भारत, चीनी का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा कंज्यूमर देश है. भारत को यूरोपीय संघ के साथ भी चीनी निर्यात के लिए तरजीही कोटा व्यवस्था मिला हुआ है.

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) के अनुसार, देश में चालू 2019-20 सीजन (अक्टूबर-सितंबर) के 15 मार्च तक 21.58 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया गया है, जो एक साल पहले की अवधि में 27.36 मिलियन टन से कम है. देया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 15 मार्च तक 5.58 मिलियन टन तक गिर गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 10.08 मिलियन टन था.

हालांकि, देश का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन एक साल पहले के 8.41 मिलियन टन की तुलना में बढ़कर अब तक 8.71 मिलियन टन हो गया. अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) के अनुसार, सरकार द्वारा शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सितंबर के अंत में चालू विपणन वर्ष में भारत ने अब तक 28.68 लाख टन चीनी का निर्यात किया है.

