Crypto Currency के बढ़ते असर पर IMF की चेतावनी, Bitcoin जैसी करेंसीज़ को बताया आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा

इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने BitCoin जैसी क्रिप्टोकरेंसीज को बड़े पैमाने पर वैधानिक करेंसी का दर्जा दिए जाने के खिलाफ दुनिया के तमाम देशों को आगाह किया है. IMF का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी को बड़े पैमाने पर एक वैध करेंसी के तौर पर स्वीकार किया गया तो इसका अर्थव्यवस्था की व्यापक स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है.

दुनिया भर के कई देशों में क्रिप्टोकरेंसीज को कानूनी मान्यता दिए जाने के बारे में काफी बहस हो रही है. मध्य अमेरिका का सबसे छोटा लेकिन सघन आबादी वाला देश अल सल्वाडोर, जून के महीने में बिटक्वाइन को लीगल टेंडर यानी वैध करेंसी घोषित कर चुका है. आईएमएफ ने अपने एक ब्लॉग में इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्रिप्टोएसेट्स को नेशनल करेंसी बनाना ऐसा शॉर्टकट है, जिसकी सलाह नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे व्यापक आर्थिक स्थिरता (Macro Financial Stability) और कंज्यूमर्स के हित खतरे में पड़ सकते हैं.

पिछले महीने ब्रिटेन के एक पर्सनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म ‘फाइंडर’ ने दुनिया भर के 42 क्रिप्टो एक्सपर्ट्स पर एक सर्वे किया. इसके मुताबिक वर्ष 2050 तक ग्लोबल फाइनेंस को बिटक्वाइन क्रॉस कर जाएगा. पिछले कुछ महीनों से इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है और जेपीमॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, पेपाल, वीजा, टेस्ला, ऐपल, अमेजन और माइक्रोस्ट्रैटजी जैसी कंपनियों ने इसे स्वीकार करना शुरू किया है. हालांकि पहले क्रिप्टो करेंसी का खुला समर्थन करने वाले टेस्ला के एलन मस्क के रुख में कुछ अरसा पहले बदलाव देखने को मिला, जब उन्होंने कहा कि निवेशकों को अपनी जीवन भर की जमापूंजी इसमें नहीं लगानी चाहिए.

बाईयूक्वाइन के सीईओ शिवम ठकराल ने फाइनेंस एक्सप्रेस ऑनलाइन से बातचीत में बताया कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जो अप्रोज है, वह पूरी तरह से अलग है. भारत में यह लीगल टेंडर नहीं है बल्कि एक एसेट क्लास के रूप में देखा जाता है. ठकराल के मुताबिक क्रिप्टो एसेट्स और नेशनल करेंसीज के सहअस्तित्व के रूप में एसेट क्लास में क्रिप्टो बेहतरीन मॉडल है. क्रिप्टो एसेट्स के जरिए दुनिया भर में ऐसा पेमेंट सिस्टम तैयार किया जा सकता है जिसमें एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर एक पब्लिक लेजर में लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड रहेगा. ठकराल का मानना है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क के जरिए लेन-देन से पारदर्शिता आएगी और वित्तीय फर्जीवा़ड़ा रोकने में मदद मिलेगी.

