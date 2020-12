NFO: सही थीम और सेक्टर में करना है निवेश, 29 दिसंबर को खुलेगा ये बिजनेस साइकल फंड

ICICI Prudential Business Cycle Fund: आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड की लॉन्चिंग का एलान किया है. यह एक ओपेन एंडेड इक्विटी स्कीम है, जिसका उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सिक्योरिटीज में निवेश कर लांग टर्म में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देना है. यह फंड अलग-अलग सेक्टर में डायनमिक अलोकेशन के जरिये चलते बिजनेस चक्र (Business cycle) पर अपना फोकस रखेगा. यह स्कीम 29 दिसंबर 2020 को खुलकर 12 जनवरी 2021 को बंद रहेगा.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड टॉप-डाउन रुख अपनाएगा. यह स्कीम सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करेगी. इसमें मैक्रो इंडिकेटर पर निगरानी (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों) और सही थीम/सेक्टर्स के चुनाव और इनमें शेयरों का चुनाव कर बिजनेस चक्र की पहचान की रणनीति अपनाई जाएगी. कोई मौजूदा बिजनेस चक्र कितने दिनों तक चलेगा या फिर कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा यह मैक्रो इकोनॉमिक हालातों पर निर्भर करेगा. साथ ही यह बिजनेस चक्र के दौरान सरकार की फिस्कल पॉलिसी और केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पर निर्भर करेगा. ऐसे में आपको निवेश का अच्छा मौका मिल सकता है.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड अलग-अलग तरीके से काम करता है. यह मैक्रो (अर्थव्यवस्था के) हालातों पर फोकस करता है. इससे निवेशकों की पहुंच किसी भी समय उन सेक्टर्स तक होती है जो आकर्षक दिख रहे हैं. इससे उन सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन का लक्ष्य भी हासिल करने में मदद मिलती है. स्कीम का प्रंबधन अनीश तवाकले, इहाब दलवई और मनीष बांठियां करेंगे. स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के एमडी और सीईओ निमेश शाह का कहना है कि शेयर बाजार में रिटर्न आम तौर पर अलग-अलग बिजनेस साइकिल के चरणों से प्रभावित होते हैं. किसी खास बिजनेस साइकिल में चार अलग-अलग चरण हो सकते हैं, जैसे- ग्रोथ, मंदी, गिरावट और रिकवरी. सभी चरण अलग होते हैं लेकिन प्रमुख चरणों की पहचान और उन्हें निवेश के नजरिये से विश्लेषित किया जाए तो सकारात्मक निवेश अनुभव हासिल करने में मदद मिल सकती है.

