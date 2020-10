IDBI बैंक ग्राहकों को मिली नई सुविधा: WhatsApp पर ही जान सकेंगे खाता बैलेंस और मंगा सकेंगे चेकबुक

IDBI WhatsApp Banking Services: आईडीबीआई बैंक ने भी अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं के लांच की घोषणा कर दी है. बैंक में यह कदम ब्रांच से दूर रहने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए लिया है और इससे सबसे बड़ा फायदा कोरोना महामारी के दौर में सोशल में डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में होगा. व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज की यह सेवा बैंक के एक व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर के जरिए होगी जिसका डाटा इनक्रिप्ट होगा. इसका मतलब यह हुआ कि ग्राहक और बैंक के बीच में हुए ट्रांजैक्शन को कोई और नहीं जान सकेगा.

IDBI Bank की इस सुविधा के जरिए ग्राहकों को कई जरूरी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी. इसके जरिए खाते में जमाराशि की जानकारी, अंतिम 5 लेन-देन, अपना इमेल स्टेटमेंट और इंटरेस्ट रेट के बारे में जानकारी ले सकेंगे. इसके अलावा चेक बुक के लिए अनुरोध भी कर सकेंगे. इसके अलावा बैंक आपके पड़ोस में स्थित ब्रांच ऑफिस और एटीएम की जानकारी भी व्हाट्सएप पर भेज देगा.

वाट्सऐप बैकिंग सर्विसेज फीचर के लांचिंग के मौके पर आइडीबीआइ बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा ने कहा कि व्हाट्सएप पर बैकिंग सेवाएं मिलने से ग्राहकों को सुविधा होगी और उनकी बैंक तक पहुंच आसान होगी. इस सुविधा के जरिए बेसिक बैंकिंग जरूरतों का तत्काल समाधान मिलेगा.

आइडीबीइ से पहले आइसीआइसीआइ बैंक के ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाएं देना शुरू किया था. यह सुविधा शुरू करने वाला वह देश का पहला बैंक है. इस समय आइसीआइसीआइ बैंक व्हाट्सएप पर 25 बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है इसकी शुरुआत आइसीआइसीआइ ने मार्च से ही कर दी थी लेकिन मार्च में बेसिक सेवाएं ही मिल रही थी, अब उसने व्हाट्सएप पर ही इंस्टेंट सेविंग अकाउंट खोलने और एफडी शुरू करने जैसी सुविधाएं भी व्हाट्सएप के जरिए दे दिया है. आइसीआइसीआइ बैंक यह सुविधा अपने वेरीफाइड मोबाइल नंबर के जरिए दे रहा है.

