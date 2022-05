IDBI Bank Q4 Result: आईडीबीआई बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजों का किया एलान, मुनाफे में 35% का उछाल

IDBI Bank Q4 Result: पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक का नेट प्रॉफिट 79 फीसदी बढ़कर 2,439 करोड़ रुपये हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 1,359 करोड़ रुपये था.

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने आज, 2 मई को वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है.

IDBI Bank Q4 Result: आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने आज 2 मई को वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है. मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 35 फीसदी के उछाल के साथ 691 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. फंसे हुए कर्ज में कमी से बैंक के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है. पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 512 करोड़ रुपये था. इसके अलावा, पूरे वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक का नेट प्रॉफिट 79 फीसदी के जबरदस्त उछाल के साथ 2,439 करोड़ रुपये रहा, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 1,359 करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,513 करोड़ रहा, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 2,816 करोड़ (इनकम टैक्स रिफंड पर 1,313 करोड़ रुपये के इंटरेस्ट इनकम के साथ) रुपये था. वहीं, वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,768 करोड़ रुपये था. टोटल इनकम घटी आईडीबीआई बैंक ने सोमवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उसकी टोटल इनकम घटकर 5,444.08 करोड़ रुपये रह गई, जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 6,894.86 करोड़ रुपये थी. बैंक की मुख्य इंटरेस्ट इनकम वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में गिरकर 4,599.67 करोड़ रुपये रह गई. एक साल पहले की इसी अवधि में यह 5,781.48 करोड़ रुपये थी. ग्रॉस NPA घटकर 19.14 प्रतिशत पर पहुंची इसके अलावा बैंक की ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही में घटकर 19.14 प्रतिशत पर आ गईं. बैंक का ग्रॉस एनपीए इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 22.37 प्रतिशत पर था. वैल्यू के संदर्भ में, ग्रॉस एनपीए 36,212 करोड़ रुपये के मुकाबले 34,115 करोड़ रुपये हो गया. इसी तरह, नेट एनपीए 1.97 प्रतिशत (2,519 करोड़ रुपये) से घटकर 1.27 प्रतिशत (1,856 करोड़ रुपये) हो गया.

