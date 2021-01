IDBI Bank दवाइयों पर दे रही 17% की छूट, घूमने का शौक भी सस्ते में हो जाएगा पूरा

आजकल की जिंदगी में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा, जिसमें दवाइयां या किसी चिकित्सकीय सलाह पर खर्च न आए. ऐसे में अगर इसमें छूट मिल जाए तो बड़ी राहत मिल सकती है. अगर आपके पास IDBI Bank का डेबिट कार्ड है तो आप दवाइयों पर 17 फीसदी का फ्लैट डिस्काउंट पा सकते हैं. फ्लैट डिस्काउंट का मतलब हुआ कि उसकी कीमतों पर तुरंत 17 फीसदी की छूट मिल जाएगी. इसके अलावा, अगर आपको घूमने का शौक है तो आईडीबीआई बैंक के कार्ड से आप बड़ी राहत पा सकते हैं. यह छूट सिर्फ फ्लाइट बुकिंग और बस बुकिंग को लेकर ही नहीं है बल्कि बैंक के कार्ड के जरिए होटल बुकिंग में भी बड़ी राहत मिल सकती है.

आईडीबीआई बैंक अपने ग्राहकों को दवाइयों, लैब टेस्ट और डॉक्टर कंसल्टेशन पर बड़ी राहत दे रही है. डॉक्टर ने जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं, उसका भुगतान डेबिट कार्ड्स से करने पर 17 फीसदी का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा. अगर डॉक्टर ने टेस्ट्स लिखे हैं तो लैब टेस्ट्स पर 25 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा प्रीमियम ई-कंसल्टेशन पर 25 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा. यह डिस्काउंट पाने के लिए IDBIHEALTH कूपन कोड डालना होगा. ऑफऱ 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध है. ऑफर पाने के लिए www.1mg.com पर विजिट कर सकते हैं.

अगर आपको घूमने का शौक है तो easymytrip.com के जरिए आईडीबीआई बैंक के डेबिट व क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर आप फ्लाइट टिकट पर 700 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. वन वे डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग पर आप 400 रुपये तक की छूट ले सकते हैं, हालांकि मिनिमम ट्रांजैक्शन 3500 रुपये का होना चाहिए. राउंड ट्रिप डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग्स पर 700 रुपये की छूट पा सकते हैं, हालांकि मिनिमम ट्रांजैक्शन 5 हजार रुपये का होना चाहिए.

अगर बस से सफर करते हैं तो मिनिमम 1200 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 120 रुपये का ऑफर ले सकते हैं.

होटल बुकिंग के लिए आईडीबीआई बैंक का कार्ड से भुगतान किया जाए तो 3500 रुपये के मिनिमम ट्रांजैक्शन पर 500 रुपये का ऑफ ले सकते हैं. ऑफर 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध है और एक कार्ड पर ऑफर एक बार ही लिया जा सकता है.

