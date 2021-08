ICICI Lombard ने मैसेजिंग ऐप Telegram पर शुरू की इंश्योरेंस सर्विसेज, पॉलिसी रीन्यू और क्लेम करने समेत कई सुविधाएं

देश की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard) ने अब मैसेजिंग ऐप पर अपनी इंश्योरेंस सर्विस शुरू की है. कंपनी का कहना है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट chatbot @ICICI_Lombard_Bot के जरिये टेलीग्राम पर इंश्योरेंस से जुड़ी सेल्फ-सर्विस शुरू करने वाली पहली कंपनी बन गई है. इसके जरिये ग्राहक मोटर इंश्योरेंस के क्लेम करने के साथ उसके स्टेटस पर नजर रख सकता है. इसके साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी को रीन्यू करने, पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने और इससे जुड़े ब्योरे भी संशोधित करने की सुविधा दी जा रही है.

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI_Lombard) ने वॉट्सऐप पर भी इंश्योरेंस सर्विस शुरू की है. इससे नई इंश्योरेंस सर्विस की जानकारी के साथ ही इंश्योरेंस क्लेम की ताजा जानकारी तुरंत ली जा सकती है. कंपनी का कहना है कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट इस पर तुरंत अपलोड किया जा सकता है. अगर मोटर दुर्घटना के इंश्योरेंस का क्लेम करना हो तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, दुर्घटना की तारीख, समय और जगह दर्ज करानी होती है वॉट्सऐप नंबर 7738282666 पर मैसेज भेज कर कोई भी ग्राहक इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है. कंपनी के कॉन्टेक्टलेस सर्विस के तहत इस माध्यम के जरिये ग्राहकों का क्लेम तुरंत निपटाया जाता है.

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कार्यकारी निदेशक संजीव मंत्री ने कहा कि ” पिछले कुछ वर्षों में कस्टमर कम्यूनिकेशन और सर्विस में अहम बदलाव आया है. नए युग के उपभोक्ताओं की मांग तुरंत और कॉन्टेक्टलेस सॉल्यूशन सर्विस है. कंपनी यही मांग पूरी कर रही हआईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर जो सेवाएं शुरू की हैं, उनमें क्लेम के स्टेटस पर नजर रखना, एक्टिव पॉलिसी डाउनलोड करना मौजूदा बीमा कवर का रिन्युअल, पॉलिसी से जुड़ी पर्सनल जानकारी को संशोधित और बदलने जैसी सुविधा शामिल है. ग्राहक इसके जरिये नजदीकी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शाखा कार्यालय में ग्राहक के वर्तमान पते के आधार वाले संबद्ध अस्पतालों और गैराज का भी पता लगा सकते हैं.

