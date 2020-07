ICICI बैंक में निवेशकों को मिल सकता है 38% रिटर्न, लॉकडाउन में भी हुआ मजबूत

तिमाही नतीजों के बाद आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में कमजोरी आ गई है. सोमवार को शेयर करीब 4 फीसदी कमजोर होकर 364 रुपये पर आ गया. असल में बैंक के तिमाही नतीजों पर लॉकडज्ञउन का असर साफ दिखा है. आईसीआईसीआई बैंक का मोरेटोरियम लेवल अभी भी हाई है. फी इनकम और लोन ग्रोथ पर पर भी लॉकडाउन का असर है. हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद भी बैंक का आपरेटिंग परफॉर्मेंस बेहतर रहा है. इस दौरान बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी में सुधार की है. कोर इनकम स्टेबल है. मैनेजमेंट का फोकस लांग टर्म ग्रोथ पर है. ऐसे में नियर टर्म में शेयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर के लिए 525 रुपये तक का लक्ष्य दिया है.

जून तिमाही में तिमाही आधार पर आईसीआईसीआई बैंक का ग्रॉस NPA 5.53 फीसदी से घटकर 5.46 फीसदी और नेट NPA 1.41 फीसदी से घटकर 1.23 फीसदी रहा है. हालांकि प्रोविजनिंग 5,967.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,593.9 करोड़ रुपये रही है.

आईसीआईसीआई बैंक का मोरेटोरियम लेवल घटा है. यह कुल लोन का 17.5 फीसदी रह गया है. हालांकि यह अभी भी डबल डिजिट में है. इससे कुछ चिंता बनी रहेगी. हालांकि मोरेटोरियम के तहत लोन बुक कम हुआ है.

बैंक के एडवांस में सालाना आधार पर 6.5 फीसदी और तिमाही आधार पर 2 फीसदी ग्रोथ रही. ओवरसीज लोन मिक्स सालाना आधार पर 7.5 फीसदी घटा है. डिपॉजिट ग्रोथ सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़ा है. टर्म डिपॉजिट में सालाना आधार पर 27 फीसदी ग्रोथ रही है. एवरेज CASA मिक्स 41 फीसदी हो गया है.

जून तिमाही में बैंक के जनरल और लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में ग्रोथ के चलते मुनाफा सालाना आधार पर 36.2 फीसदी बढ़कर 2,599.1 करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि 5550 करोड़ रूपये के अतिरिक्त COVID-19 प्रॉविजन के कारण प्रॉफिट ग्रोथ सीमित रही. बैंक की ब्याज आय सालाना आधार पर 20 फीसदी बढ़कर 9,280 करोड़ रुपये रही.

बैंक की लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 7 फीसदी और डिपॉजिट ग्रोथ 21 फीसदी रही. बैंक का डोमेस्टिक लोन बुक में सालाना आधार पर 10 फीसदी और रिटेल लोन पोर्टफोलियो में सालाना आधार पर 11 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है. डोमोस्टिक कॉरपोरेट पोर्टफोलियो में सालाना आधार पर 8 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है.

दोलत कैपिटल

सलाह: Buy

लक्ष्य: 470 रुपये

करंट प्राइस: 381 रुपये

रिटर्न: 24 फीसदी

इडेलवाइस सिक्युरिटीज

सलाह: Buy

लक्ष्य: 525 रुपये

करंट प्राइस: 381 रुपये

रिटर्न: 38 फीसदी

मोतीलाल ओसवाल

सलाह: Buy

लक्ष्य: 470 रुपये

करंट प्राइस: 381 रुपये

रिटर्न: 24 फीसदी

CLSA

सलाह: Buy

लक्ष्य: 500 रुपये

करंट प्राइस: 381 रुपये

रिटर्न: 31 फीसदी

(नोट: हमने यहां जानकारी बैंक के तिमाही नतीजों और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

