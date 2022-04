ICICI Bank में मिल सकता है 40% रिटर्न, नतीजों के बाद शेयर पर बोकरेज हुए बुलिश, चेक करें नया टारगेट

ICICI BANK ने बीते हफ्ते मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किए हैं जो बाजार को बेहद पसंद आ गए हैं. बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 59 फीसदी बढ़ा है

ICICI BANK के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है. (File)

ICICI Bank के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है. एक ओर बाजार में गिरावट है तो बैंक का शेयर 2 फीादी तक मजबूती के साथ आज सेंसेक्स 30 का टॉप गेनर बना हुआ है. शेयर आज 762 रुपये तक पहुंच गया, जबकि बीते शुक्रवार को यह 747 रुपये पर बंद हुआ था. बैंक ने बीते हफ्ते मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किए हैं जो बाजार को बेहद पसंद आ गए हैं. बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 59 फीसदी बढ़ा है, जबकि एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है. रिटेल, एसएमई और बिजने बैंकिंग समेत सभी प्रमुख सेग्मेंट में रिकवरी देखने को मिली है. नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं. सभी प्रमुख सेग्मेंट में मजबूत रिकवरी ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ICICI BANK का 4QFY22 में आपरेटिंग नपरफॉर्मेंस मजबूत रहा है. प्रोविजंस कंट्रोल करने और PPOP परफॉर्मेंस मजबूत रहने से बैंक का मुनाफा बेहतर रहा. वहीं एसेट क्वालिटी भी पहले से बेहतर हुई है. रिटेल और बिजनेस बैंकिंग का हाई यील्ड पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी दिख रही है, जबकि NII में ग्रोथ रही है. रिटेल, SME, बिजनेस बैंकिंग सभी की सेग्मेंट में मजबूत रिकवरी देखने को मिल रही है. स्लीपेजेज में हल्की बढ़त रही है. बैंक के क्रेडिट कास्ट में कमी आई है, जो बेहद पॉजिटिव है. PCR 79 फीसदी है, जो इंडस्ट्री में वन आफ द बेस्ट है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY24 में बैंक का RoA/RoE 1.9%/16.3% रह सकता है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर के लिए 1050 रुपये का टारगेट देते हुए खरीदारी की सलाह दी है. करंट प्राइस 747 रुपये के लिहाज से इसमें 40 फीसदी रिटर्न संभव है. क्रेडिट कास्ट घटा, लोनग्रोथ मजबूत ब्रोकरेज हाउस CLSA ने भी शेयर के लिए आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट 1050 रुपये रखा है. ब्रोकरेज के अनुसार बैंक का लोनग्रोथ बेहतर है. कोर PPOP सेक्टर में सबसे बेहतर रहा. हर की सेग्मेंट में ग्रोथ का फायदा आगे मिलेगा. ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने भी खरीदारी की सलाह देते हुए टारगेट 960 रुपये का दिया है. ब्रोकरेज के अनुसार बैंक की एसेट क्वालिटी मजबूत हो रही है, वहीं FY24 में बैंक के RoE के 16% रहने का अनुमान है. ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने शेयर के लिए टारगेट 1070 रुपये रखते हुए निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज का कहना है कि क्रेडिट कास्ट घटना पॉजिटिव फैक्टर है. मैक्वायरी ने आउटपरफॉर्म रेटिंग देते हुए 1000 रुपये का टारगेट दिया है. ICICI Bank के कैसे रहे Q4 नतीजे ICICI Bank का मार्च तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 59 फीसदी बढ़कर 7019 करोड़ रुपये रहा. कुल डिपॉजिट्स सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़कर 10,64,572 करोड़ रुपये रहा. टर्म डिपॉजिट्स 9 फीसदी बढ़कर 5.46 लाख करोड़ रुपये रहा. नेट इंटेरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 12,605 करोड़ रुपये हो गई. घरेलू लोन पोर्टफोलियो में सालाना आधार पर 17 फीसदी की तेजी रही. सालाना आधार पर नेट एनपीए (नॉन-परफॉरमिंग एसेट्स) 24 फीसदी गिरकर 6961 करोड़ रुपये रह गया. नेट प्रोविजन मार्च 2021 तिमाही में 2883 करोड़ रुपये से 63 फीसदी घटकर मार्च 2022 तिमाही में महज 1069 करोड़ रुपये रहा. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

