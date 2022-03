ICICI Bank, SBI: ये 2 हैवीवेट बैंक स्टॉक दे सकते हैं 53% तक रिटर्न, क्या आपके पोर्टफोलियो में हैं शामिल

बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं. इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ इस सेक्टर में ग्रोथ और मजबूत होते जाने की उम्मीद है.

दिसंबर तिमाही के नतीजों से बीएफएसआई सेक्टर में मजबूत रिकवरी के संकेत मिले हैं. (pixabay)

Best Banking Stocks to Buy: बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं. उनका मानना है कि दिसंबर तिमाही के नतीजों से बीएफएसआई सेक्टर में मजबूत रिकवरी के संकेत मिले हैं. कुछ मजबूत बैंक हैं, जिनका का मुनाफा बेहतर हुआ है, एसेट क्लास में सुधार आया है, लोन ग्रोथ देखने को मिल रही है तो क्रेडिट कास्ट में कमी आई है. ऐसे में आगे इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ इस सेक्टर में ग्रोथ और मजबूत होते जाने की उम्मीद है. बाजार की हालिया गिरावट में ऐसे कुछ शेयरों का वैल्युएशन और आकर्षक हुआ है. ब्रोकरेज हाउस एक्सिस सिक्योरिटीज ने लार्जकैप सेग्मेंट से मजबूत फंडामेंटल वाले ICICI Bank और SBI के शेयरों में निवेया की सलाह दी है. अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के कुछ बेहतरीन शेयर तलाश रहे हैं तो इन पर नजर बनाए रख सकते हैं. ICICI Bank CMP: 715 रुपये

टारगेट: 990 रुपये

रिटर्न अनुमान: 38% ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि ICICI Bank ने पियर्स की तुलना में आउटपरफॉर्म किया है. ग्रोथ के तमाम इंडीकेटर्स पर बैंक का प्रदर्शन शानदार रहा है. मार्जिन बेहतर है और एसेट क्लास में लगातार सुधार देखने को मिला है. लोन ग्रोथ हाई है, आपरेटिंग प्राफिट में भी सुधार देखने को मिल रहा है. प्रोविजंस का मजबूत बफर, डिपॉजिट में मजबूत ग्रोथ बैंक को FY22-23E के लिए ROAE/ROAA एक्सपेंशन हासिल करने में मददगार होंगे. वेल्युएशन की बात करें तो यह कंफर्टेबल दिख रहा है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में 990 रुपये के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 415 रुपये है, इस लिहाज से इसमें 38 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. हालांकि रिटेल एसेट क्वालिटी और स्ट्रेस्ड एसेट्स के रिजॉल्यूशन में देरी एक चिंता बनी हुई है. इस साल निगेटिव रिटर्न ICICI Bank ने इस साल करीब 8 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है. वहीं बीते 1 महीने में शेयर करीब 13 फीसदी टूट गया है. बीते 1 साल की बात करें तो इसमें निवेशकों को 12 फीसदी का फ्लैट रिटर्न मिला है. ​हालांकि 5 साल की लंबी अवधि में यह मल्टीबैगर साबित हुआ है और 181 फीसदी रिटर्न दिया है. SBI CMP: 470 रुपये

टारगेट: 720 रुपये

रिटर्न अनुमान: 53% ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि SBI की अनसिक्योर्ड लेंडिंग प्रोफाइल 90 फीसदी से ज्यादा सैलरीड सरकारी कर्मचारियों के साथ मजबूत है. रिटेल बुक ट्रैक्शन 15 फीसदी पर हेल्दी बना हुआ है. यह होम लोन और एक्सप्रेस क्रेडिट द्वारा समर्थित है और आने वाली तिमाहियों में और सुधार की संभावना है. होम लोन और ऑटो लोन में बैंक की बाजार हिस्सेदारी 20 फीसदी से अधिक है. बैंक के ROAs की हिस्टोरिकल रेंज 0.7%-1% में वापस आने की उम्मीद है. NPAs में मजबूत रिकवरी है. SBI PSU बैंकों के बीच सबसे अच्छा प्लेयर बना हुआ है. भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे रिकवरी होने का सबसे ज्यादा फायदा इसे मिलेगा. बैंक का PCR हेल्दी है, कैपिटलाइजेशन मजबूत है. एसेट क्वालिटी भी बेहतर है. क्रेडिट कास्ट सामान्य होने और आपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार से FY22-24E में ROEs 15% हो सकता है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह दी है और 720 रुपये का टारगेट रखा है. करंट प्राइस 470 रुपये के लिहाज से इसमें 53 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. यह शेयर 1 महीने में 13 फीसदी कमजोर हुआ है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

