ICICI Bank, SBI, Axis Bank समेत ये बैंकिंग स्टॉक दम दिखाने को हैं तैयार! इन वजहों से बढ़ रही है डिमांड

इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी, फेवरेबल अर्निंग आउटलुक, बेहतर मैक्रो कंडीशन, एसेट क्वालिटी में सुधार, SMAs/रीस्ट्रक्चर्ड लोन में कमी और लोन ग्रोथ मजबूत रहने के चलते बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों की अच्छी डिमांड रही है.

वित्त वर्ष 2022 की बात करें तो अबतक NSE फाइनेंस और बैंक निफ्टी में Nifty के मुकाबले रिटर्न कमजोर रहा है. (image: pixabay)

Best BFSI Stocks to Buy: वित्त वर्ष 2022 की बात करें तो अबतक NSE फाइनेंस और बैंक निफ्टी में Nifty के मुकाबले रिटर्न कमजोर रहा है. लेकिन इस दौरान कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया. वहीं पिछले 2 से 3 महीनों की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आउटपरफॉर्म किया है. इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेली, फेवरेबल अर्निंग आउटलुक, बेहतर मैक्रो कंडीशन, एसेट क्वालिटी में सुधार, SMAs/रीस्ट्रक्चर्ड लोन में कमी और लोन ग्रोथ मजबूत रहने के चलते बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों की अच्छी डिमांड रही है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि BFSI के लिए आगे आउटलुक मजबूत है. कुछ शेयर आउटपरफॉर्म करने के लिए तैयार हैं. इनमें बैंक, NBFC, लाइफ इंश्योंरंसय और नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल कंपनियां शामिल हैं. FY22: बेस्ट परफॉर्मिंग बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक वित्त वर्ष 2022 में अब तक बेस्ट परफॉर्म करने वाले शेयरों में ICICI Securities ने 89% रिटर्न, बजाज फिनसर्व ने 62% रिटर्न, CBK ने 54%, BoB ने 43%, SBI ने 38%), बजाज फाइनेंस ने 32%, ICICI बैंक ने 29%, फेडरल बैंक ने 27%, IIFL Wealth Management ने 24% और SBI LIFE ने 24% रिटर्न दिए हैं. कैसा है सेक्टर का आउटलुक ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक BFSI सेक्टर का आउटलुक बेहद मजबूत है. लोन ग्रोथ और मजबूत एसेट क्वालिटी के चलते इस सेक्टर में आगे तेजी बनी रहेगी. रिपोर्ट के अनुसार FY22E/FY23E के दौरान सिस्टमैटिक लोन ग्रोथ 9% और 13% रह सकता है. ब्रोकरेज के अनुसार बैंकों द्वारा पर्याप्त कॉन्टीजेंसी बफर भी पॉजिटिव संकेत हैं. बैंकों ने क्रेडिट कास्ट कंट्रोल किया है और आगे RoEs हाई रहने की उम्मीद है. अनुमान है कि FY24 तक प्राइवेट बैंकों का RoA/RoE सुधरकर 1.9% और 16.7% रह सकता है. जबकि पब्लिक सेक्टर बैंकों में यह 0.9% और 3.7% रह सकता है. दिसंबर तिमाही रही बेहतर ज्यादातर बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों के नतीजे दिसंबर तिमाही में बेहतर रहे हैं. लोन ग्रोथ से लेकर एसेट क्वालिटी सभी में सुधार है. क्रेडिट कास्ट कंट्रोल में है और बैलेंसशीट मजबूत हो रही है. NII ग्रोथ में पिकअप दिख रहा है तो कैपेक्स साइकिल में भी रिवाइवल होने की उम्मीद है. ज्यादातर बैंकों का NPL रेश्यो घटा है. निवेश के बेस्ट लार्जकैप और मिडकैप स्टॉक ब्रोकरेज हाउस को अर्निंग आउटलुक बेहतर रहने और वैल्युएशन आकर्षक होने के नाते लार्जकैप बैंक और फाइनेंशियल स्टॉक पसंद हैं. ब्रोकरेज का कहना है कि मजबूमत बैलेंसशीट के चलते लार्जकैप बैंक मैक्रो कंडीशंस की चुनौतियों से आसानी से निपट सकते हैं. टॉप पिक्स ICICI Bank, SBI, Axis Bank, Indusind Bank, Bank of Baroda, Muthoot Finance, Shriram Transport Finance Corporation, SBI LIFE, ICICI Prudential Life Insurance, ICICI Securities, IIFLW और ANGEL ONE (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

