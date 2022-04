Stocks in News: ICICI Bank, RIL, HDFC Bank, PVR समेत फोकस में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे के लिए रखें नजर

आज कुछ शेयरों में पॉजिटिव ट्रिगर के चलते एक्शन देखने को मिल सकता है. अगर इंट्राडे के लिए शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

बाजार में वोलेटिलिटी बनी हुई है और एक्सपर्ट सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे है. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में इस पूरे महीने उतार चढ़ाव देखने को मिला है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर नजर आ रहे हैं. रूस और यूक्रेन के बीच जंग से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. इसके अलावा कॉरपोरेट अर्निंग, महंगाई और रेट हाइक साइकिल के चलते भी निवेशक सतर्क हैं. आगे भी बाजार में वोलेटिलिटी जारी रहने का अनुमान है. ऐसे में एक्सपर्ट निवेशकों से सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस बीच कुछ शेयर पॉजिटिव ट्रिगर के चलते बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में ICICI Bank, Reliance, HDFC Bank, PVR, Yes Bank, Tata Metaliks, Aditya Birla Money, Hindustan Zinc, Eveready Industries, Tatva Chintan Pharma Chem, Century Textiles & Industries, Gujarat Mineral Development Corporation, Snowman Logistics जैसे नाम शामिल हैं. ICICI Bank ICICI Bank का Q4 में नेट प्रॉफिट 59 फीसदी बढ़कर 7018.71 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. जबकि मार्च 2021 तिमाही में 4402.61 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. आय बढ़ने और प्रोविजन में गिरावट के चलते बैंक के मुनाफे में अच्छी ग्रोथ रही. पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो बैंक का मुनाफा 23,339.49 करोड़ रुपये रहा. बोर्ड ने बैठक में 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रति शेयरों के लिए पांच रुपये के डिविडेंड की सिफारिश की है. नेट इंटेरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 12,605 करोड़ रुपये हो गई. सालाना आधार पर नेट एनपीए 24 फीसदी गिरकर 6961 करोड़ रुपये रह गया. Reliance Industries रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच की डील पटरी से उतर गई है. रिलायंस ने बीते शनिवार को कहा कि फ्यूचर ग्रुप के साथ 24713 करोड़ रुपये का सौदा अब आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि ग्रुप के सिक्योर्ड क्रेडिटल्स ने इसके खिलाफ वोट किया है. रिलायंस ने रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है. मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर रिटेल और अन्य लिस्टेड कंपनियों ने अपने शेयरधारकों व क्रेडिटर्स से डील पर मुहर लगाने का प्रस्ताव रखा था. HDFC Bank HDFC Bank के बोर्ड ने डिविडेंड देने की घोषणा की है. निजी क्षेत्र में देश के लीडिंग बैंक ने कहा कि बोर्ड ने मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 15.50 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है. PVR PVR में बड़ी ब्लॉक डील नजर आ रही है. BlackRock Inc ने 21 अप्रैल को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए मल्टीप्लेक्स चेन ऑपरेटर PVR के 37,613 इक्विटी शेयर खरीदे हैं. इससे कंपनी में BlackRock Inc की हिस्सेदारी 4.95 फीसदी से बढ़कर 5.01 फीसदी हो गई है. Yes Bank Yes Bank के को-फाउंडर राणा कपूर और देवन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वाधवन पर ईडी ने 5050 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है. ईडी के मुताबिक कपूर और वाधवन बंधुओं ने संदेहास्पद लेन-देन के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी की. Eveready Ind समेत आज इन कंपनियों के नतीजे आज यानी 25 अप्रैल को कुछ छोटी और बड़ी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें प्रमुख Eveready Industries India, Tatva Chintan Pharma Chem, Tata Investment Corporation, Century Textiles & Industries, Gujarat Mineral Development Corporation, Snowman Logistics, और Triveni Enterprises हैं. Tata Metaliks Tata Metaliks का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 30 फीसदी गिरकर 52.5 करोड़ रुपये रहा. हायर इनपपुट कास्ट के चलते मुनाफा प्रभावित हुआ है. हालांकि महाराष्ट्र में भूमि की बिक्री से होने वाली आय का सपोर्ट मिला. सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 22 फीसदी बढ़कर 808 करोड़ रुपये रहा है. Aditya Birla Money मार्च तिमाही में Aditya Birla Money का मुनाफा दोगुना से अधिक बढ़कर 7.62 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3.68 करोड़ रुपये था. कंपनी का रेवेन्यू 23.2 फीसदी बढ़कर 60.4 करोड़ रुपये हो गया. Hindustan Zinc Hindustan Zinc का कंसो मुनाफा सालाना आधार पर 18 फीसदी बढ़कर 2928 करोड़ रुपये रहा है. हायर रेवेन्यू, हेल्छी आपरेटिंग इनकम और मार्जिन के चलते कंपनी का मुनाफा बढ़ा. मार्च तिमाही के दौरान रेवेन्यू 26.6 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 8797 करोड़ रुपये रहा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.