ICICI Bank Q4 Results: आय बढ़ने और प्रोविजन में गिरावट से 59% बढ़ा मुनाफा, आपके पास हैं शेयर तो इतना मिल सकता है डिविडेंड

ICICI Bank Q4 Results: आय बढ़ने और प्रोविजन में गिरावट के चलते मार्च 2022 तिमाही में निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट 59 फीसदी बढ़ गया.

आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ने 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रति शेयरों के लिए पांच रुपये के डिविडेंड की सिफारिश की है.

ICICI Bank Q4 Results: आय बढ़ने और प्रोविजन में गिरावट के चलते मार्च 2022 तिमाही में निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) का नेट प्रॉफिट 59 फीसदी बढ़ गया. बैंक ने आज मार्च 2022 तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है. बैंक को पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की आखिरी तिमाही में 7018.71 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था जबकि मार्च 2021 तिमाही में 4402.61 करोड़ रुपये का ही मुनाफा हुआ था. पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर बढ़कर 23,339.49 करोड़ रुपये रहा. बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में डिविडेंड के सिफारिश की भी जानकारी दी है. बोर्ड ने आज बैठक में 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रति शेयरों के लिए पांच रुपये के डिविडेंड की सिफारिश की है. हालांकि इसे अभी बैंक के सालाना आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है. बीएसई पर इसके शेयर शुक्रवार (22 अप्रैल) को 747.35 रुपये के भाव पर बंद हुए थे. Yes Bank-DHFL Case: येस बैंक के को- फाउंडर राणा कपूर पर 5050 करोड़ की हेराफेरी का आरोप, ईडी ने पेश की चार्ज शीट, पढ़ें क्या है पूरा मामला ICICI Bank के Q4 नतीजे की खास बातें

बैंक को मार्च 2022 तिमाही में सालाना आधार पर 59 फीसदी अधिक 7019 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ.

कुल डिपॉजिट्स सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़कर 10,64,572 करोड़ रुपये रहा. टर्म डिपॉजिट्स 9 फीसदी बढ़कर 5.46 लाख करोड़ रुपये रहा.

नेट इंटेरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 12,605 करोड़ रुपये हो गई.

घरेलू लोन पोर्टफोलियो में सालाना आधार पर 17 फीसदी की तेजी रही.

एसेट क्वालिटी की बात करें तो सालाना आधार पर नेट एनपीए (नॉन-परफॉरमिंग एसेट्स) 24 फीसदी गिरकर 6961 करोड़ रुपये रह गया. नेट एनपीए रेशियो गिरकर 0.76 फीसदी रह गया जो दिसंबर 2021 के आखिरी में 0.85 फीसदी और मार्च 2021 के आखिरी में 1.14 फीसदी पर था.

नेट प्रोविजन मार्च 2021 तिमाही में 2883 करोड़ रुपये से 63 फीसदी घटकर मार्च 2022 तिमाही में महज 1069 करोड़ रुपये रहा. (Input: BSE Filing)

