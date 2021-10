ICICI Bank Q2 Results: ICICI बैंक का नेट प्रॉफिट 25 फीसदी बढ़ा, 6,092 करोड़ रुपये की हुई कमाई

ICICI Bank Q2 Results: प्राइवेट सेक्टर के देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक, ICICI बैंक ने दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है. वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 24.7 फीसदी बढ़कर 6,092 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. बैंक ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी है. वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में बैंक को 4,882 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था. ICICI बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल इनकम मामूली बढ़कर 39,484.50 करोड़ रुपये हो गई, जो 2020-21 की इसी अवधि में 39,289.60 करोड़ रुपये थी.

स्टैंडअलोन आधार पर तिमाही के दौरान बैंक का नेट प्रॉफिट 30 प्रतिशत बढ़कर 5,511 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 4,251 करोड़ रुपये था. स्टैंडअलोन आधार पर तिमाही के दौरान बैंक की इनकम 23,651 करोड़ रुपये से बढ़कर 26,031 करोड़ रुपये हो गई.

बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है. उसकी ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) कम होकर 30 सितंबर, 2021 तक कुल ऋण के 4.82 प्रतिशत तक रह गईं, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 5.17 प्रतिशत थीं. बैंक का नेट एनपीए (बैड लोन) भी एक प्रतिशत से घटकर 0.99 प्रतिशत पर आ गया है.

