ICICI Bank Q1 Results: बैंक को पहली तिमाही में 2,599 करोड़ रुपये का मुनाफा, NPA भी घटा

ICICI Bank Q1 Results: निजी क्षेत्र के ICICI बैंक का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) का एकल शुद्ध लाभ 36 प्रतिशत बढ़कर 2,599 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बैंक ने 1,908 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 26,066 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 21,405.50 करोड़ रुपये थी.

एकीकृत आधार पर अप्रैल- जून 2020 तिमाही के दौरान बैंक का शुद्ध लाभ 24 फीसदी बढ़कर 3,117.68 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,513.69 करोड़ रुपये रहा था. तिमाही के दौरान बैंक की एकीकृत आय बढ़कर 37,939.32 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष इसी तिमाही में 33,868.89 करोड़ रुपये रही थी.

तिमाही के दौरान बैंक ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 3.96 फीसदी और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 1.50 फीसदी शेयर कुल 3,092.93 करोड़ रुपये में बेचे. इस बिक्री से (बिक्री आधारित खर्च के बाद) बैंक को एकल वित्तीय नतीजों में 3,036.29 करोड़ रुपये और एकीकृत नतीजों में 2,715.87 करोड़ रुपये का शुद्ध प्राप्ति हुई.

तिमाही के दौरान कुल ऋण पर बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घटकर 5.46 प्रतिशत रह गईं, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6.49 प्रतिशत थीं. इसी तरह बैंक का शुद्ध एनपीए 1.77 प्रतिशत से घटकर 1.23 प्रतिशत पर आ गया. हालांकि, डूबे कर्ज और दूसरे आकस्मिक खर्च के लिए बैंक का प्रावधान दोगुना होकर 7,593.95 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 3,495.73 करोड़ रुपये था.

बैंक ने कहा कि पहली तिमाही के दौरान उसने कोविड-19 से संबंधित 5,550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. 30 जून, 2020 तक उसका कोविड-19 संबंधित प्रावधान 8,275 करोड़ रुपये था. बैंक ने कहा कि यह अतिरिक्त प्रावधान रिजर्व बैंक के 17 अप्रैल, 2020 को जारी दिशानिर्देशों से ज्यादा है. वहीं कुल अग्रिम राशि सात फीसदी बढ़कर 6,31,215 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जो कि एक साल पहले 30 जून को 5,92,415 करोड़ रुपये पर थी.

