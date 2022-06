Stocks in News: ICICI Bank, JSW Steel, Star Health समेत एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबर में कुछ क्वालिटी शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 28 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबर में कुछ क्वालिटी शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 28 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में ICICI Bank, Bilcare, JSW Steel, Star Health, Bank of Baroda, Sterling Tools, Capri Global Capital, Brigade Enterprises, Indian Card Clothing, Aurobindo Pharma, Poonawalla Fincorp, TTK Prestige और Edelweiss Financial Services जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. ICICI Bank एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने ICICI Bank के लिए स्टेबल आउटलुक के साथ लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग ‘BBB-‘ दी है. रेटिंग एजेंसी का कहना है कि बैंक अगले 12-18 महीनों में अपनी मजबूत बाजार स्थिति और मार्केट कैपिटलाइजेशन को बनाए रखेगा. Bilcare Bilcare ने कहा कि बोर्ड ने श्रेयंस भंडारी को कंपनी का अतिरिक्त निदेशक और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है. वह मोहन भंडारी के बेटे हैं, जो पहले अध्यक्ष और एमडी थे. मोहन भंडारी को अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. JSW Steel मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने JSW Steel की कॉरपोरेट फैमिली रेटिंग (CFR) को Ba2 से बढ़ाकर Ba1 कर दिया है. वहीं मूडीज ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और पेरियामा होल्डिंग्स एलएलसी पर रेटिंग आउटलुक को ‘पॉजिटिव’ से बदलकर ‘स्टेबल’ कर दिया है. Star Health and Allied Insurance हाल ही में लिस्टेड Star Health ने बैंक के ग्राहकों को अपने हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए IDFC FIRST Bank के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. Bank of Baroda Bank of Baroda ने कहा है कि वह लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 5000 करोड़ रुपये जुटाएगा. निदेशक मंडल ने सोमवार को हुई अपनी बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और 5000 करोड़ रुपये के अफोर्डेबल हाउसिंग के फाइनेंसिंग के लिए लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. Sterling Tools Sterling Tools की सब्सिडियरी कंपनी स्टर्लिंग जीटेक ई-मोबिलिटी (SGEM) ने ई-एलसीवी सेगमेंट में प्रवेश किया है. इस डेवलपमेंट के साथ, SGEM विभिन्न ई-मोबिलिटी सेगमेंट में अपनी उपस्थिति बढ़ाना जारी रखे हुए है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.