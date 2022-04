Stocks in News: HUL, Bajaj Auto, Trent, Axis Bank, RIL समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे के लिए रखें नजर

आज कुछ शेयरों में पॉजिटिव ट्रिगर के चलते अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो उन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 28 अप्रैल को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 28 अप्रैल को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में HUL, Bajaj Auto, Trent, Axis Bank, Vedanta, Bajaj Finserv, Ambuja Cements, SBI Life, HDFC AMC, ONGC, Tata Consumer Products, Agro Tech Foods, Biocon, Mphasis, PNB Housing Finance, Shriram Transport Finance, Varun Beverages जैसे शेयर शामिल हैं. किसी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं तो कुछ कंपनियां आज अपने नजीते जारी करेंगी. Hindustan Unilever (HUL) HUL का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना कंपनी ने विश्लेषकों के अनुमानों की तुलना में बेहतर कमाई की सूचना दी, लाभ में आधार पर 8.6 फीसदी बढ़कर 2327 करोड़ रुपये रहा है. टॉपलाइन और आपरेटिंग इनकम डबल डिजिट में रहने से मुनाफा बेहतर हुआ. हालांकि मार्जिन सालाना आधार पर 30 बीपीएस घटा है. तिमाही के दौरान रेवेन्यू 11 फीसदी बढ़कर 13462 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 19 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का एलान किया है. Bajaj Auto Bajaj Auto का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 10.3 फीसदी बढ़कर 1469 करोड़ रुपये रहा है. लेकिन रेवेन्यू में 7.2 फीसदी की गिरावट आई और यह 7948.8 करोड़ रुपये रहा है. EBITDA 10 फीसदी घटकर 1396 करोड़ रुपये रहा. Trent Trent को मार्च तिमाही में 20.87 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 17.44 करोड़ का मुनाफा हुआ था. ओवरआल एक्सपेंस मार्च तिमाही में 49 फीसदी बढ़ गया है. हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 46.7 फीसदी बढ़कर 1328.9 करोड़ रुपये रहा है. RIL रिलायंस और वायकॉम18 ने बोधि ट्री सिस्टम्स के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है. यह जेम्स मर्डोक के लुपा सिस्टम्स और उदय शंकर का एक साझा प्लेटफॉर्म है. यह नया ज्वॉइंट वेंचर देश के सबसे बड़े टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनियों में से एक होगा. यह ज्वॉइंट वेंचर भारत के प्रमुख इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में काम करेगा. Axis Bank, Vedanta आज यानी 28 अप्रैल को Axis Bank और Vedanta के मार्च तिमाही के लिए नतीजे जारी किए जाएंगे. इनके अलावा कुछ और भी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी. इनमें Bajaj Finserv, Ambuja Cements, SBI Life Insurance Company, Agro Tech Foods, Biocon, Coromandel International, IndiaMART InterMESH, Laurus Labs, Mphasis, PNB Housing Finance, Shriram Transport Finance और Varun Beverages शामिल हैं. HDFC Asset Management Company HDFC AMC का मुनाफा मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 8.7 फीसदी बढ़कर 343.55 करोड़ रुपये रहा है. अदर इनकम बेहतर रहने और लोअर टैक्स का फायदा कंपनी को मिला है. इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 2.6 फीसदी बढ़कर 516.28 करोड़ रुपये हो गया है. ONGC आयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ONGC ने एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, क्लीन एनर्जी के लिए नॉर्वे बेस्ड Equinor ASA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. Tata Consumer Products भारतीय जीवन बीमा निगम ने 26 अप्रैल को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए Tata Consumer Products में 1.36 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं. इसके साथ, कंपनी में LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 5.008 फीसदी हो गई, जो पहले 4.993 फीसदी थी. Persistent Systems Persistent Systems ने मार्च तिमाही में 20..9 करोड़ का मुनाफा कमाया जो तिमाही आधार पर 14 फीसदी ज्यादा है. इसी अवधि के दौरान रेवेन्यू तिमाही आधार पर 9.8 फीसदी बढ़कर 1,637.9 करोड़ रुपये हो गया. Q4FY22 में डॉलर के टर्म में रेवेन्यू तिमाही आधार पर 9.1 फीसदी बढ़कर 217.32 मिलियन डॉलर हो गया.

