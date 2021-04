HUL का Q4 मुनाफा 45% बढ़कर 2190 करोड़ रहा, निवेशकों को 17 रु/शेयर डिविडेंड देने का एलान

HUL Q4FY21: एफएमसीजी सेक्टर की प्रमुख कंपनी HUL ने मार्च तिमाही में उम्मीद से बेहतर वित्तीय नतीजे पेश किए हैं. चौथी तिमाही में HUL का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 45 फीसदी बढ़कर 2190 करोड़ रुपए रहा है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1512 करोड़ रुपए रहा था. इस दौरान कंपनी की आय में करीब 35 फीसदी की ग्रोथ रही है. वहीं, HUL के बोर्ड ने शेयरधारकों को 17 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है.

वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में HUL की आय 35 फीसदी बढ़ गई है. इस दौरान कंपनी की आय 12,433 करोड़ रुपए रही है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में HUL की आय 9,211 करोड़ रुपए रही थी. हालांकि अदर इनकम में कमी आई है. सालाना आधार पर चौथी तिमाही में कंपनी की अन्य आय 266 करोड़ रुपये के मुकाबले 109 करोड़ रुपये पर रही है.

चौथी तिमाही में सालाना आधार पर HUL का EBITDA 3043 करोड़ रुपए रहा है. यह उम्मीद से बेहतर है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का EBITDA 2100 करोड़ रुपए पर रहा था. सालाना आधार पर चौथी तिमाही में HUL का EBITDA मार्जिन 24.5 फीसदी रहा है. वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में HUL का EBITDA मार्जिन 22.8 फीसदी पर रहा था.

वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में HUL की होम केयर बिजनेस से होने वाली आय 14.6 फीसदी बढ़कर 3838 करोड़ रुपए रही है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी की होम केयर बिजनेस से होने वाली आय 3350 करोड़ रुपए रही थी. चौथी तिमाही में कंपनी की होम केयर बिजनेस से होनेवाली EBIT 27.7 फीसदी बढ़कर 812 करोड़ रुपये रहा है. जबकि वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में HUL की होम केयर बिजनेस से होने वाली EBIT 636 करोड़ रुपए था.

वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में HUL की ब्यूटी और पर्सनल केयर से होने वाली आय 19.7 फीसदी बढ़कर 4549 करोड़ रुपए पर रही है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में इस सेग्मेंट से होने वाली आय 3,801 करोड़ रुपए रही थी. चौथी तिमाही में कंपनी की ब्यूटी और पर्सनल केयर बिजनेस से होने वाला EBIT 32.5 फीसदी बढ़कर 1,252 करोड़ रुपये रहा है. जबकि वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में इस सेग्मेंट से होने वाला EBIT 945 करोड़ रुपए रहा था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.