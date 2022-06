Stocks in News: HUL, ONGC, J&K Bank, Tata Power समेत एक्शन दिखाएंगे ये स्टॉक, इंट्राडे में रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 24 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में HUL, ONGC, Hero MotoCorp, Jammu & Kashmir Bank, Tata Power, Dr Reddy’s Laboratories, Vodafone Idea, Thermax, DCM Shriram, Century Plyboards, Vedanta, ADF Foods, Delta Corp जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. HUL Hindustan Unilever के चेयरमैन नितिन परांजपे ने कहा कि भारत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और महंगाई लगातार डिमांड को कमजोर कर रही है. ONGC ONGC की विदेशी निवेश शाखा ने कोलंबिया के एक ब्लॉक में तेल की खोज की है. यह खोज हाल ही में ड्रिल किए गए कुएं, उराका-1X, CPO-5 ब्लॉक, ललनोस बेसिन, कोलंबिया में की गई थी. Hero MotoCorp कमोडिटी की कीमतों सहित लगातार बढ़ती कास्ट इनफ्लेशन को आंशिक रूप से ऑफसेट करने के लिए कंपनी 1 जुलाई, 2022 से अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करेगी. प्राइस रिवीजन 3,000 रुपये तक होगा. Jammu & Kashmir Bank Jammu & Kashmir Bank ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजी जुटाने (टियर I / टियर II) पर विचार करने के लिए बोर्ड 28 जून को बैठक करेगा. Tata Power Tata Power ने अगले 3-5 सालों में उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्व से पश्चिम, गुवाहाटी से द्वारका और बीकानेर तक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की है. Dr Reddy’s Laboratories Dr Reddy’s ने कहा है कि कंपनी का लक्ष्य भारत में टॉप 5 दवा निर्माताओं में शामिल होना है. यह बड़े पैमाने पर कंपनियों के विलय और ब्रॉन्ड के अधिग्रहण (M&A), इन-लाइसेंसिंग डील के साथ-साथ न्यूट्रास्युटिकल और ओवर-द-काउंटर के विस्तार से संभव होगा. Vodafone Idea कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी Vodafone Idea 15 जुलाई को होने वाली एक असाधारण आम बैठक में अपने प्रमोटर समूह वोडाफोन से 436 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगेगी. कंपनी ने गुरुवार को एक नियामक फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है.

