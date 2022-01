Stocks in Focus: Reliance-Bank of Baroda समेत इन शेयरों पर आज फोकस, इंट्रा-डे में एक्सपर्ट्स इन स्टॉक्स पर लगा रहे दांव

Stocks in Focus: आज रिलायंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओएनजीसी, एशियन पेंट्स और एचयूएल जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा.

एक्सपर्ट ने इंट्रा-डे में आईपीसीए लैबोरेट्रीज, डेल्टा कॉरपोरेशन और टाटा केमिकल्स पर दांव लगाया है. (Image- Pixabay)

Market Outlook: साप्ताहिक F&O एक्सपायरी के दिन आज (20 जनवरी) घरेलू मार्केट में कमजोर शुरुआत हुई है. एनालिस्ट्स के मुताबिक आज इंट्रा-डे में वोलैटिलिटी बने रहने के आसार हैं. मेहता इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) प्रशांत तापसे के मुताबिक तकनीकी रूप से निफ्टी में तेजी का रूझान वापस हासिल करने के लिए 17900 के ऊपर बनाए रखने की जरूरत है. तापसे के मुताबिक निफ्टी 18389 के ऊपर पहुंचता है तो इसमें एक बार बुलिश रूझान दिख सकता है. हालांकि अगर 17900 के नीचे फिसलने पर इस पर बिकवाली का दबाव दिख सकता है. इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज रिलायंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वीए टेक वाबेग, स्टरलाइट टेक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बजाज ऑटो, एचयूएल, बॉयोकॉन, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, हैवेल्स इंडिया, पीएनबी हाउसिंग, सीसीआई, एमफेसिस, शॉपर्स स्टॉप और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसी कंपनियों पर फोकस रहेगा. वहीं एक्सपर्ट ने इंट्रा-डे में आईपीसीए लैबोरेट्रीज, डेल्टा कॉरपोरेशन और टाटा केमिकल्स पर दांव लगाया है. स्टॉक मार्केट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए यहां जुड़ें इन स्टॉक्स पर आज फोकस

Reliance: टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो ने मार्च 2021 के पहले के बकाए स्पेक्ट्रम पेमेंट्स को पूरी तरह चुकता कर दिया है. जियो ने दूरसंचार विभाग को 30791 करोड़ रुपये चुकाए हैं. रिलायंस जियो के इस फैसले से उसे करीब 1200 करोड़ रुपये की बचत होगी क्योंकि इस बकाए को वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2035 तक चुकाया जा सकता था लेकिन फिर इस पर 9.3-10 फीसदी सालाना ब्याज देना होता. रिलायंस जियो ने इसे समय से पहले चुकता कर ब्याज की बचत कर ली है.

कम बिक्री के चलते दिग्गज दोपहिया कंपनी बजाज ऑटो का कंसालिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर 2021 तिमाही में 17 फीसदी गिरकर 1430 करोड़ रुपये रहा. एक साल पहले यह मुनाफा 1716 करोड़ रुपये था. इन कंपनियों के आज नतीजे: आज एचयूएल, बॉयोकॉन, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, हैवेल्स इंडिया, पीएनबी हाउसिंग, सीसीआई, एमफेसिस, शॉपर्स स्टॉप और बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत कई कंपनियों के नतीजे आएंगे. इंट्रा-डे में इन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव

रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक आज इंट्रा-डे में आईपीसीए लैबोरेट्रीज, डेल्टा कॉरपोरेशन और टाटा केमिकल्स पर दांव लगा सकते हैं. IPCALAB: 1,056- 1,048 रुपये की प्राइस रेंज में 1,105 रुपये के टारगेट प्राइस और 1,024 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

1,056- 1,048 रुपये की प्राइस रेंज में 1,105 रुपये के टारगेट प्राइस और 1,024 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. DELTACORP: 289- 286 रुपये की प्राइस रेंज में 278 रुपये का स्टॉप लॉस रख 304 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं.

289- 286 रुपये की प्राइस रेंज में 278 रुपये का स्टॉप लॉस रख 304 रुपये के टारगेट प्राइस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. TATACHEM: 1,006- 998 रुपये की प्राइस रेंज में 1,040 रुपये के टारगेट प्राइस और 979 रुपये के स्टॉप लॉस पर लांग पोजिशन ले सकते हैं. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

