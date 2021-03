HUL, ITC, M&M, बंधन बैंक, डालमिया भारत; निवेश पर क्या है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की सलाह

Top Stocks Idea: शेयर बाजार में 3 दिनों के दबाव के बाद आज फिर रौनक देखने को मिल रही है. यूएस फेड से मिले संकेतों से बाजार सेंटीमेंट बेहतर हुए हैं. ऐसे में अगर आप भी निवेश के लिए कुछ बेहतर शेयरों की तलाश में हैं तो ये रिपोर्ट आपके काम की हो सकती है. दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिसर्च के बाद ऐसे ही कुछ शेयरों की जानकारी दी है, जिनके फंडामेंटल मजबूत नजर आ रहे हैं. इन शेयरोे से जुड़े सेक्टर में भी आगे तेजी का अनुमान है. इन शेयरों में ITC, M&M, बंधन बैंक, HUL और डालमिया भारत शामिल हैं. ये शेयर अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की पसंद बने हैं.

सलाह: Buy

लक्ष्य: 251 रुपये

ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने एफएमसीजी कंपनी ITC पर ओवरवेट रेटिंग देते हुए निवेश की सलाह दी है. ब्रोकरेज ने शेयर का लक्ष्य 251 रुपये तय किया है. शेयर का करंट प्राइस 210 रुपये है. ब्रोकरेज के अनुसार आने वाले दिनों में टैक्स में कम बढ़ोत्तरी का अनुमसन है. ऐसे में आईटीसी को सिगरेट बिजनेस से मुनाफा लौटेगा. ब्रोकरेज के अनुसार सिगरेट बिजनेस के मुनाफे में लौटने की बात अभी शेयर बाजार में डिस्काउंट नहीं है. यानी इस सेंटीमेंट से शेयर में तेजी आएगी.

सलाह: Buy

लक्ष्य: 2625

ब्रोकरेज हाउस CITI ने HUL में खरीद की सलाह देते हुए 2625 रुपये का लक्ष्य तय किया है. शेयर का करंट प्राइस 2226 रुपये है. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के अंडरलाइन ग्रोथ में लगातार सुधार है. अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही मांग बढ़ेगी, जिसका फायदा कंपनी को होगा. कुछ प्रोडकट की कीमतें बढ़ने का अनुमान है, जिससे मार्जिन बढ़ेगा.

सलाह: Buy

लक्ष्य: 1900 रुपये

ब्रोकरेज हाउस CLSA से डालमिया भारत में निवेश की सलाह देते हुए 1900 रुपये का लक्ष्य तय किया है. वहीं गोल्डमैन सैक्स ने शेयर में 1715 रुपय के लक्ष्य के साथ निवेश करने की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 1523 रुपये है. CLSA के अनुसार कंपनी की प्रेजेंस मजबूत ग्रोथ रीजन में है. आने वाले दिनों में देश कुछ इलाकों में कीमतें बढ़ाए जाने की रिपोर्ट है. कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है. गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले शेयर का वैल्युएशन आकर्षक है.

सलाह: Buy

लक्ष्य: 484

ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने बंधन बैंक में निवेश की सलाह दी है और शेयर के लिए 484 रुपये का लक्ष्य रखा है. शेयर का करंट प्राइस 336 रुपये है. रिपोर्ट के अनुसार बंधन बैंक के फंडामेंटल बेहतर है और उस हिसाब से वैल्यूएशन सस्ता है. दबाव के बावजूद FY22-23 में RoA 4.6 फीसदी रह सकता है. FY22-23 के दौरान RoE 26 फीसदी रहने का अनुमान है.

सलाह: Buy

लक्ष्य: 1150

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने M&M में खरीद की सलाह देते हुए 1150 रुपये का लक्ष्य तय किया है. शेयर का करंट प्राइस 837 रुपये है. वित्त वर्ष 2021-23 के लिए कोर EPS 3-7 फीसदी घटाया है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ट्रैक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ 8 फीसदी रहने का अनुमान है. SUV लॉन्च और LCVs में रिकवरी से ऑटो सेगमेंट मार्जिन में सुधार दिखेगा.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार में जोखिम होते हें, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

