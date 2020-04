HUL बनी बाजार की तीसरी मूल्यवान कंपनी, गिरते बाजार में भी 52 हफ्तों के हाई पर; क्यों आ रही है शेयर में तेजी

HUL Stock on 52 Week High: हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयरों में शानदार तेजी बनी हुई है. बुधवार के कारोबार में अपने 52 हफ्तों के हाई पर पहुंच गया है. आज शेयर में करीब 6 फीसदी की तेजी आई और यह 2614 के सतर पर पहुंच गया है. यह शेयर के लिए 52 हफ्तों का हाई है. इस तेजी के साथ ही आज कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर करीब 5.35 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया. इसके साथ ही एचयूएल मार्केट कैप के मामले में बीएसई की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. 5 लाख करोड़ मार्केट कैप छूने वाली एचयूएल सिर्फ चौथी कंपनी है. आखिर एचयूएल के शेयरों में इतनी तेजी क्यों आ रही है…..

19 मार्च के बाद से शेयर में करीब 43 फीसदी की तेजी आ चुकी है. 19 मार्च को शेयर 1826 रुपये के भाव पर था जो आज 43 फीसदी बढ़कर 2614 रुपये पर पहुंच गया. वहीं 1 साल की बात करें तो शेयर 1665 रुपये के भाव से 45 फीसदी से ज्यादा मजबूत हो चुका है.

मार्केट कैप के मामले में एचयूएल से र्सिु मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी ही अब आगे हैं. जबकि एचडीएफसी बेंक चौथे नंबर पर आ गया है.

कंपनी मार्केट कैप

आरआईएल 7.67 लाख करोड़

टीसीएस 6.66 लाख करोड़

एचयूएल 5.35 लाख करोड़

एचडीएफसी बैंक 4.92 लाख करोड़

इंफोसिस 2.73 लाख करोड़

एचडीएफसी 2.69 लाख करोड़

एयरटेल 2.56 लाख करोड़

कोटक बैंक 2.28 लाख करोड़

आईटीसी 2.23 लाख करोड़

आईसीआईसीआई बैंक 2.11 लाख करोड़

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने की रिपोर्ट के अनुसार एचयूएल को हॉर्लिक्स की डील से आगे बहुत ज्यादा फायदा होगा. एचयूएल ने करीब 15 महीने पहले ऐलान किया था कि वह हॉर्लिक्स खरीदने वाली है. अब यह डील पूरी हो गई है. इसी के साथ एचयूएल ने हॉर्लिक्स की पैरेंट कंपनी गैलेक्सो स्मिथक्लाइन (GSK) कंज्यूमर हेल्थकेयर का विलय कर लिया है. एचयूएल ने GSK कंज्यूमर हेल्थकेयर को 32,000 करोड़ रुपए में खरीदा है. इस डील के साथ ही एचयूएल के पोर्टफोलियो में हॉर्लिक्स, बूस्ट और माल्टोवा जैसे ड्रिंक ब्रांड शामिल हो गए हैं. इससे कंपनी को मजबूती मिलेगी.

एक और वजह यह है कि देश में जिस तरह के हालात हैं, जरूरी चीजों की मांग बढ़ जाती है. इसका फायदा एफएमसीजी कंपनियों को हो रहा है. एचयूएल टॉप एफएमसीजी कंपनी है, जिससे यह विनर पोजिशन पर है.

(नोट: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. हम यहां निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं. शेयर बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

