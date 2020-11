Mukesh Ambani’s Net Worth: 1 दिन में मुकेश अंबानी की 48650 करोड़ घटी दौलत, अमीरों की लिस्ट में अब ये पोजिशन

Mukesh Ambani’s Net Worth Falls: भारत के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी को उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोमवार के करोबार में बड़ा झटका दिया है. आरआईएल के शेयरों में भारी गिरावट का असर मुकेश अंबानी की दौलत पर भी पड़ा है. अंबानी की दौलत एक दिन में करीब 48650 करोड़ रुपये घट गई है. इसके साथ ही वह दुनियाभर के अमीरों की लिस्ट में वापस 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं. सोमवार को आरआईएल के शेयरों में करीब 9 फीसदी की भारी गिरावट देखने को मिली थी. दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में यह गिरावट आई है.

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक अब मुकेश अंबानी की कुल दौलत करीब 5.3 लाख करोड़ रह गई है. एक दिन में उनकी संपत्ति करीब 653 करोड़ डॉलर या 48650 करोड़ रुपये घट गई है. इस साल की बात करें तो मुकेया अंबानी की दौलत में 1250 करोड़ डॉलर यानी 93000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. जो कल के पहले करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये था. अब वह ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की सूची में 10वें स्थान पर हैं.

सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में करीब 8.5 फीसदी की कमजोरी देखने को मिली है. इस कमजोरी के साथ शेयर का भाव गिरकर 1890 रुपये पर पहुंच गए. दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई. इस बिकवाली से कंपनी के निवेशकों की दौलत करीब 1 लाख रुपये घट गई है. बीते शुक्रवार को आरआईएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण 13,89,159.20 करोड़ रुपये था, जो सोमवार को करीब 1.12 लाख करोड़ रुपये घटकर 12,77,991.30 करोड़ रुपये रह गया.

1. जेफ बेजोस: 17800 करोड़ डॉलर, यूनाइटेड स्टेट

2. बिल गेट्स: 12000 करोड़ डॉलर, यूनाइटेड स्टेट

3. एलॉन आर मस्क: 10000 करोड़ डॉलर, यूनाइटेड स्टेट

4. मार्क जुकरबर्ग: 9900 करोड़ डॉलर, यूनाइटेड स्टेट

5. बरनार्ड अरनाल्ट: 8630 करोड़ डॉलर, फ्रांस

6. वॉरेन बफे: 7720 करोड़ डॉलर, यूनाइटेड स्टेट

7. लैरी पेज: 7680 करोड़ डॉलर, यूनाइटेड स्टेट

8. सर्जेई ब्रिन: 7440 करोड़ डॉलर, यूनाइटेड स्टेट

9. स्टीव बाल्मर: 7340 करोड़ डॉलर, यूनाइटेड स्टेट

10. मुकेा अंबानी: 711. करोड़ डॉलर, भारत

