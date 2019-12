Gold Loan: गोल्ड लोन लेते समय न करें ये 5 गलतियां; सस्ता पड़ेगा कर्ज, चुकाना भी होगा आसान

Gold Loan Tips: गोल्ड लोन का चलन भारतीयों में तेजी से बढ़ रहा है. इसकी बड़ी वजह गोल्ड लोन लेने में आसानी और भुगतान यानी रिपेमेंट सरल विकल्प होना है. यदि आप भी अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए गोल्ड लोन का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ खास बातों पर जरूर ध्यान दें. अमूमन गोल्ड लोन लेने के दौरान कई छोटी-छोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 आम गलतियों के बारे में, जिन्हें दूर कर गोल्ड लोन का लाभ बिना नुकसान उठाया जा सकता है.

गोल्ड लोन की ब्याज दरें 8.85% से 29% फीसदी सालाना के बीच हो सकती हैं. यह रेट लोन लेने वाले व्यक्ति की जोखिम क्षमता के आधार पर तय होता है. RBI के अनुसार, LTV रेशियो यानी लोन टू वैल्यू अनुपान गोल्‍ड की कीमत का 75 फीसदी तक हो सकता है. ब्याज दरें भी एलटीवी के आधार पर निर्धारित होती हैं. लेंडर यानी कर्जदाता अधिक एलटीवी रेशियो होने की स्थिति में गोल्ड लोन पर ऊंची ब्याज दरें वसूल सकता है. एलटीवी रेशियो ऊंची होने का मतलब लोन में जोखिम में अधिक है. ऐसे में ऊंची ब्याज दरों से बचने के लिए उस लेंडर को चुनें जो ऊंचे एलटीवी रेशियो पर कम ब्याज दर वसूलता है. याद रखें, कुछ ही कर्जदाता गोल्ड लोन पर फिक्स्ड रेट लेते हैं जबकि अन्य फ्लोटिंग दरों पर गोल्ड लोन देते हैं.

गोल्ड लोन देने वाले कुछ कर्जदाता एक फ्लैट प्रोसेसिंग फीस वसूलते हैं जो कि 10 रुपये से शुरू होता है. अन्य दूसरे कर्जदाता लोन की रकम के आधार पर प्रोसेसिंग फीस वसूलते हैं. आमतौर पर यह लोन की रकम का 0.10%-2% होता है. त्योहारी सीजन के दौरान आमतौर पर लेंडर प्रोसेसिंग फीस माफ कर देते हैं. लोन की रकम बड़ी होने पर प्रोसेसिंग फीस भी अधिक हो जाती है. इसलिए अलग-अलग लेंडर्स की ओर से निर्धारित प्रोसेसिंग फीस की तुलना जरूर करनी चाहिए.

गोल्ड लोन के मामले में अधिकांश लेंडर प्री-पेमेंट फीस नहीं वसूलते हैं. जबकि कुछ लेंडर शेष लोन की रकम का 2.25 फीसदी तक प्री-पेमेंट फीस वसूलते हैं. प्री-पेमेंट से मतलब लोन की अवधि पूरी होने से पहले ही इसका पूरा भुगतान करने से है. प्री-पेमेंट का अहम मकसद ब्याज का खर्च बचाना होता है. लेकिन, प्री-पेमेंट पेनल्टी से इसका फायदा कम हो जाता है. इसलिए गोल्ड लोन लेते समय ऐसे लेंडर को चुनें जो कम से कम या शून्य प्री-पेमेंट फीस वसूलता हो.

गोल्ड लोन में भुगतान के लिए सबसे ज्यादा सहूलियत मिलती है. EMI रिपेमेंट मोड के अलाव कर्जदार कस्टमाइज्ड पेमेंट विकल्प चुन सकता है. इसमें आप हर महीने ब्याज की रकम का भुगतान करने और मूलधन का भुगतान मैच्योरिटी तारीख पर करने का विकल्प चुन सकते हैं. कुछ लेंडर लोन की मंजूरी के समय ही ब्याज रिपेमेंट और लोन अवधि के अंत में मूलधन रिपेमेंट का विकल्प देते हैं. बुलेट रिपेमेंट विकल्प के तहत ब्याज दर और मूलधन दोनों का भुगतान लोन अवधि की समाप्ति पर कर सकते हैं. ऐसे में गोल्ड लोन लेते समय रिपेमेंट का वही विकल्प चुने जो आपके कैश फ्लो के लिहाज से बेहतर हो.

गोल्ड लोन की अवधि सात दिन से चार साल तक की हो सकती है. अपनी रिपेमेंट क्षमता के आधार पर लोन की अवधि का चयन करना चाहिए. यदि आप ईएमआई का विकल्प चुनते हैं तो अन्य दूसरी वित्तीय लक्ष्यों के लिए जरूरी रकम का आकलन अवश्य कर लें. यदि आप तय तारीख पर गोल्ड लोन ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं तो लोन की अवधि छोटी रखें.

लोन शीघ्र जारी होने और भुगतान के सरल विकल्प होने के चलते गोल्ड लोन एक आकर्षक विकल्प बन रहा है. एसेट आधारिक लोन विकल्प होने के चलते लेंडर इसमें लोन मंजूर करते समय क्रेडिट स्कोर पर गौर नहीं करता है. इसलिए क्रेडिट स्कोर कम होने पर भी गोल्ड लोन आसानी से मिल जाता है. हालांकि, प्रतिष्ठित संगठन में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों, जिनका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है, उन्हें सस्ती दरों पर पर्सनल लोन या अन्य दूसरे लोन लंबी अवधि के लिए मिल सकता है.

By: गौरव अग्रवाल, डायरेक्टर एंड हेड (अनसेक्योर्ड लोन्स), पैसा बाजार डॉट कॉम

