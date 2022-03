Mandatory E-invoicing: 1 अप्रैल से अनिवार्य हो रही ई-एनवॉयसिंग की कैसे करें तैयारी? 6 आसान स्टेप्स में ले सकते हैं Clear के प्लेटफॉर्म की मदद

Mandatory E-invoicing from 1st April: 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए 1 अप्रैल से ई-एनवॉयसिंग अनिवार्य हो रही है. इसे ध्यान में रखते हुए Clear ने एक आसान समाधान पेश किया है.

केंद्र सरकार ने 20 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए ई-एनवॉयसिंग जनरेट करने को अनिवार्य (Mandatory E-Invoice) कर दिया है. केंद्र का यह नया नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि 20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को 1 अप्रैल से बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) ट्रांजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक-एनवॉयसिंग बनाना होगा. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) कानून के तहत, 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए B2B लेनदेन के लिए ई-एनवॉयसिंग अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे बाद में उन कंपनियों के लिए बढ़ा दिया गया था जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक था. पिछले साल 1 अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियां B2B ई-एनवॉयसिंग जनरेट कर रही थीं. अब इसे 20 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बढ़ाया जा रहा है. नए एनवॉयसिंग नियम से 180,000 और फर्मों को जीएसटी कंप्लायंस के दायरे में लाने की उम्मीद है. इन 6 आसान स्टेप्स में कर सकते हैं साइन अप एक अप्रैल से लागू होने वाले इस नए नियम को ध्यान में रखते हुए Clear ने एक आसान समाधान पेश किया है. Clear के इस प्लेटफॉर्म की मदद आप 6 आसान स्टेप्स में ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि कंपनियां कैसे Clear ई-एनवॉयसिंग पर साइन अप कर सकती हैं. स्टेप 1: नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी ईमेल आईडी के ज़रिए Clear ई-एनवॉयसिंग सॉल्यूशन पर साइन अप करें. https://accounts.cleartax.in/v2?product=einvoice&flow=login

स्टेप 2: ईमेल आईडी के लिए एक नया पासवर्ड दर्ज करें. टर्म्स एंड कंडीशन पर सहमति के लिए “एग्री एंड कंटिन्यू” बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: Email को वेरिफाई करने के लिए आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाता है. अपने इनबॉक्स के ज़रिए वेरिफिकेशन पूरा करें. एक बार वेरिफाई होने के बाद आप देखेंगे कि आपका वर्कस्पेस आपकी ईमेल आईडी से लिंक हो गया है.

स्टेप 4: अपने अकाउंट में सुरिक्षित तौर पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना फोन नंबर डालना होगा और फिर ‘Next’ बटन पर क्लिक करें. फोन नंबर पर भेजा गया वन टाइम पासवर्ड (OTP) दर्ज करें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.

स्टेप 5: अपना नाम, कंपनी का नाम, कंपनी में डेसिग्नेशन, कंपनी का एनुअल टर्नओवर रेंज जैसे डिटेल भरें. यहां आपको बताना होगा कि आप एनवॉयस डेटा को क्लियर ई-एनवॉयसिंग में कैसे लाना चाहते हैं – आप स्प्रेडशीट का उपयोग करके या ERP पर सेव करके या इंटीग्रेट करने का विकल्प चुन सकते हैं.

स्टेप 6: अभ आप Clear ई-एनवॉयसिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पर अपने अकाउंट में सफलतापूर्वक लॉग इन कर सकते हैं. बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) ट्रांजेक्शन के लिए IRN जनरेट करने के लिए आपको अपनी कंपनी के GSTIN को ऐड करना होगा. (इनपुट- क्लियरटैक्स)

