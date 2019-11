NCR में बन सकते हैं पेट्रोल पंप के मालिक, 22 नवंबर तक आवेदन का मौका; देखें पूरी डिटेल

Opportunity To Open Petrol Pump In Noida: नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा मौका है. नोएडा अथॉरिटी आपको पेट्रोल पंप खोलने का मौका दे रही है. स्कीम के तहत नोएडा के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए प्लॉट के लिए ई ऑक्सन करने जा रही है. अगर आप भी यह बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. यह स्कीम 7 नवंबर यानी आज से खुल गई है, जिसके जरिए आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं.

नोएडा में पेट्रोल पंप के लिए प्लॉट पाने के लिए अथॉरिटी ने आज से स्कीम खोल दी है. वहीं, आप नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए खुद को 22 नवंबर तक रजिस्टर करा सकते हैं. EMD/e-services के लिए 22 नवंबर तक आनलाइन फीस जमा किया जा सकता है. यानी आवेदकों के लिए 22 नवंबर तक खुद को रजिस्टर कराने का आखिरी मौका होगा. इसके बाद 25 नवंबर तक स्कीम पूरी कर ली जाएगी.

नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर आपको नीलामी में हिस्सा लेना है तो सबसे पहले https://property.etender.sbi पोर्टल पर जाकर साइनअप करना होगा. इसके बाद पोर्टल के जरिए अपनी आईडी और पासवर्ड बनानी होगी. इसके बाद 22 नवंबर शाम 5 बजे तक नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए EMD/e-services फीस आनलाइन जमा करनी होगी. 22 नवंबर के बाद कोई फीस नहीं ली जाएगी.

सेक्टर 47, 50, 69, 72, 105, 108, 122, 137, 143B, 155, 159 और 168 में कुल 14 प्लॉट की नीलामी पेट्रोल पंप खोलने के लिए होनी है.

इसके अलावा किसी भी जानकारी के लिए नोएडा अथॉरिटी OSD (कमर्शियल) से फोन नंबर 7428126530 पर बात की जा सकती है.

नोएडा अथॉरिटी के पास यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए नीलासमी के किसी भी स्टेज पर पेट्रोल पंप के लिए किसी भी प्लॉट को विद्ड्रॉल कर सकती है. अथॉरिटी के पास यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो प्लॉट के लिए सबसे ऊंची बोली को भी मान्य न करे. वहीं, अथॉरिटी के पास यह अधिकार भी होगा कि वह किसी भी बिड को स्वीकार करे या रिजेक्ट कर दे या ऐन मौके पर नीलामी को आगे के लिए टाल दे.

